Mi-séance Les Bourses restent sur le qui-vive, yeux rivés sur Ormuz et le prix de l'or noir

publié le 12/03/2026

(Zonebourse.com) - A mi-séance, la prudence reste de mise en Europe alors qu'aucune accalmie ne semble se dessiner au Moyen-Orient. Paris abandonne 0,4% derrière Londres (-0,2%) et Francfort (-0,1%).Encore trop étroit, ou trop éloigné, le chemin vers la paix au Moyen-Orient semble pour l'instant bien difficile à distinguer.

.. Chaque jour apporte ainsi son lot de destructions et d'échanges de tirs. Hier, ce sont deux pétroliers transportant du fioul irakien qui ont été attaqués au large de l'Irak. Et ce matin, Tsahal annonce des bombardement de "grande ampleur" sur tout le territoire iranien. "On vient aussi d'apprendre qu'Oman avait évacué tous les navires présents à son principal terminal d'exportation de pétrole, Mina al-Fahal, par mesure de précaution face à l'escalade des tensions dans la région", rapporte Alexandre Baradez, chez IG.

Après son récent mouvement de yo-yo (brusque flambée puis forte redescente), le cours du baril de Brent repart de l'avant. Ce matin, le baril de Brent se négocie à 96,3 dollars le baril ( 2,8%). Alors que le détroit d'Ormuz, passage clé des flux d'hydrocarbures, reste congestionné, la décision de l'AIE de déverser 400 millions de barils de stocks stratégiques sur le marché n'aura pas rassuré très longtemps. En effet, bien qu'il s'agisse du plus important déblocage de réserves d'urgence jamais réalisé par l'AIE, UBS estime qu'il reste insuffisant pour remédier à la situation, compte tenu de l'ampleur des pertes d'approvisionnement potentielles dues au détroit d'Ormuz, qui pourraient avoisiner les 15 Mb/j.

Ainsi, "les grandes puissances et les acteurs régionaux ont tout intérêt à contenir la crise et à rétablir les flux", souligne-t-on chez Allianz. "L'approvisionnement en pétrole diminue chaque jour, les capacités de réacheminement sont limitées et les réserves stratégiques de pétrole ne peuvent amortir le choc que temporairement", ajoutent les analystes Illustrant la nervosité des marchés, le VIX gagne 3,5% autour des 25, largement au-dessus du seuil de stress (20). Les valeurs en mouvement Ce matin, Thales s'adjuge 3,7%, porté par son projet de dôme de fer européen "SkyDefender". Hier, Jefferies avait d'ailleurs renouvelé son conseil d'achat sur le titre avec une cible de 310 euros. Accelleron Industries gagne 13% après l'annonce d'un bénéfice net en bond de 36% qui pulvérise les attentes.

Le dividende relevé de 20% combiné au programme de rachat de 100 MCHF amplifient l'enthousiasme.Même dynamique pour Abivax ( 13%) : la biotech française accorde une période d'exclusivité à AstraZeneca en vue d'un rachat, selon La Lettre. Cette période d'exclusivité accordée au géant pharmaceutique britannique propulse le titre.Notons aussi la performance de JCDecaux qui grimpe de 11,32% à 18,39 euros, occupant la deuxième position de l'indice SBF 120 dans le sillage de sa solide publication annuelle et de ses perspectives favorables. Ailleurs en Europe, Shell ( 0,4%) a publié une chute de ses résultats sur l'exercice 2025 en glissement annuel. Le bénéfice ajusté s'élève à 18,5 milliards de dollars, contre 23,7 MdsUSD en 2024. RWE ( 3,3%) a publié un EBITDA ajusté de 5,1 milliards d'euros pour l'exercice 2025, ce qui se situe dans la fourchette supérieure de ses prévisions.

Leonardo a présenté une mise à jour de son plan industriel 2026-2030. Le groupe anticipe une forte progression de ses principaux indicateurs financiers à horizon 2030, portée par la croissance des technologies de sécurité et des capacités multi-domaines. Le titre gagne près de 7% à Milan.Enfin, Swiss Life recule de 3,2% à Zurich après la publication par la compagnie d'assurance de ses comptes annuels, accompagnés d'un dividende au titre de 2025 certes en progression, mais tout de même décevant selon KBW. Les marchés prendront connaissance dans la soirée des résultats d'Adobe, outre-Atlantique. Sur le front des statistiques, il faudra attendre 13h30 pour connaître le niveau des nouvelles inscriptions au chômage aux USA mais aussi les chiffres des mises en chantier et des permis de construire, ainsi que la balance commerciale américaine. Dans le reste de l'actualité, l'euro est stable face au billet vert, autour de 1,55 USD.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.