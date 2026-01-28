Fermeture Les marchés digèrent une rafale de résultats : Paris stagne, Francfort s'enfonce

publié le 29/01/2026

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris achève la séance sur une hausse anecdotique de 0,06%, à 8 071 points, malgré les bonnes performances de Schneider Electric ( 2,57%) et Legrand ( 2,14%). La tendance reste maussade en Europe avec un timide 0,16% à Londres mais surtout -2,13% à Francfort.

Les marchés ont pris connaissance hier soir des décisions de la Fed concernant sa politique monétaire. Sans surprise, la banque centrale a confirmé le statu quo, n'en déplaise à Donald Trump et à son intense lobbying en faveur d'un assouplissement.La nouvelle n'a toutefois pas beaucoup ému les marchés tant elle était déjà intégrée dans les cours.

Elle aura au moins eu le mérite de rassurer les intervenants quant à l'indépendance de la banque centrale.Les valeurs en mouvementUne pluie de résultats s'est abattue aujourd'hui des deux côtés de l'Atlantique. Sur le Vieux Continent, on notera la lourde dégringolade de SAP (-16%), dont les perspectives ont été jugées trop prudentes, avec une croissance Cloud et logiciels limitée à 12-13%.

Francfort fait aussi face au repli - certes limité mais aux conséquences potentiellement très lourdes - de Deutsche Bank (-1,6%) : la police fédérale allemande a mené des perquisitions dans plusieurs locaux de la firme, dans le cadre d'une enquête portant sur des soupçons de blanchiment.Du côté des compagnies aériennes, easyJet (-0,5%) a enregistré une perte nette ajustée avant impôts de 93 millions de livres sterling au premier trimestre de son exercice 2026 (clos le 31 décembre 2025), contre une perte de 61 millions un an plus tôt, soit une dégradation de 52%.

La compagnie à bas coûts Wizz Air gagne 11% après ses résultats, portée par la hausse du trafic passagers, malgré une pression persistante sur les coûts unitaires.H&M (-0,7%) s'inscrit en légère hausse jeudi matin à la Bourse de Stockholm suite à la publication de résultats trimestriels ressortis au-dessus des attentes, une performance toutefois contrebalancée par un début d'exercice 2025/2026 jugé plutôt timide par les professionnels.Après s'être envolé de 8%, Rémy Cointreau termine la séance bien plus modestement avec un gain de 0,8%. La société était en verve après une publication trimestrielle meilleure que prévu.

Le groupe affiche un chiffre d'affaires de 735,4 millions d'euros pour les 9 premiers mois de son exercice 2025-2026, en baisse de 1,9% en organique. Enfin, ABB ( 8,4%) a achevé son exercice sur une performance sans précédent, marquée par un bond de son bénéfice net et des commandes franchissant pour la première fois le cap des 10 milliards de dollars en un trimestre.Sont désormais attendus dans la soirée les résultats de Apple, Visa, Mastercard, avant de laisser la place demain à Exxon et Chevron notamment.Des stats et des chiffresLa séance a aussi été ponctuée par de nombreuses données statistiques.En zone euro, l'indice mesurant la confiance des consommateurs est ressorti à -12,4 en janvier, conformément aux prévisions après -13,1 en décembre.

Par ailleurs, l'indicateur de sentiment économique (ESI) a fortement augmenté en janvier, à la fois dans l'UE ( 1,9 point à 99,2) et dans la zone euro ( 2,2 points à 99,4), selon les résultats de l'enquête mensuelle de la Commission européenne.Dans l'Hexagone, au 4e trimestre 2025, on comptait 5 752 600 inscrits à France Travail en catégories A, B, C en France, soit une hausse de 1% par rapport au trimestre précédent, d'après le ministère du Travail.Outre-Atlantique, le Département du Travail des Etats-Unis a comptabilisé 209 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 19 janvier, un chiffre en baisse de 1 000 par rapport au niveau de la semaine précédente. Le nombre de nouveaux inscrits est légèrement supérieur aux attentes du consensus qui tablait sur 205 000.

Par ailleurs, le déficit commercial des Etats-Unis a bondi à 56,8 milliards de dollars en novembre 2025, par rapport aux 29,2 MdsUSD du mois précédent (révisé d'une estimation initiale de 29,4 MdsUSD), selon le Département du Commerce.Enfin, conformément aux attentes des analystes, la productivité non agricole aux Etats-Unis a grimpé de 4,9% en rythme annualisé au 3e trimestre 2025, selon la 2e estimation du Département du Travail, qui confirme ainsi son estimation préliminaire.Dans le reste de l'actualité, le Brent s'apprécie de 2,7% à Londres pour atteindre 70,6 dollars. L'once d'or lâche 2,7% à 5 275 USD. Enfin, l'euro est stable face au billet vert, autour des 1,195 USD.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.