Fermeture Les Bourses européennes respirent, portées par l'accalmie sur les métaux précieux

publié le 02/02/2026

(Zonebourse.com) - Les marchés actions européens ont clôturé la première séance de la semaine et du mois de février sur une note positive dans un climat de prudence alimenté par le fort mouvement de vente sur les métaux précieux. Le CAC 40 a progressé de 0,67%, à 8 181 points, et l'EuroStoxx 50 de 1,04% à 6 009 points.

A New-York, les indices évoluent en hausse avec un Dow Jones en croissance de 0,92% vers 17h45 et un Nasdaq en hausse de 0,50%.L'or et l'argent ont décroché après la nomination vendredi de Kevin Warsh à la tête de la Fed. La baisse s'est prolongée ce lundi après le relèvement des exigences de marge par le CME, forçant les investisseurs à réduire leurs positions à effet de levier et pesant sur l'ensemble des marchés.

Le métal jaune a réduit ses pertes après avoir décroché jusqu'à 10%, revenant autour de 4 400 dollars l'once après un pic à 5 600 dollars la semaine dernière. L'argent, brièvement en recul de 16%, a effacé l'essentiel de sa baisse.Sur le front des statistiques, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, calculé par S&P Global, a atteint un sommet de 43 mois et indique une accélération de la croissance du secteur en début d'année 2026.

Il ressort en hausse de 50,7 en décembre, à 51,2 en janvier,De son côté, le PMI manufacturier britannique a progressé en janvier à 51,8, son plus haut niveau depuis août 2024, porté par une forte hausse des nouvelles commandes, signe d'une reprise après une fin d'année morose.L'activité manufacturière américaine est repassée en zone de croissance en janvier, l'indice PMI de l'ISM remontant à 52,6. Un niveau inédit depuis août 2022 et il s'agit de la première fois qu'il passe au-dessus du seuil des 50 points depuis un an, malgré des risques persistants liés aux droits de douane et aux tensions sur les chaînes d'approvisionnement.

La BCE en ligne de mireAprès la Fed la semaine dernière, les intervenants prendront connaissance des décisions de politique monétaire de la Banque d'Angleterre et de la BCE, jeudi."À l'approche de la réunion de février, nous prévoyons que la BCE maintiendra le taux de la facilité de dépôt (DFR) inchangé pour la cinquième fois consécutive, à 2 %. Avec une inflation globalement conforme à l'objectif, une croissance proche de la tendance et des marchés du travail toujours solides, la BCE n'a guère de raisons d'ajuster sa politique à ce stade. Bien que les risques d'inflation à moyen terme fassent encore l'objet de débats, nous pensons que le Conseil des gouverneurs ignorera les légers écarts par rapport à l'objectif, dus à l'énergie, et maintiendra ses taux dans un avenir prévisible, alors que l'inflation des salaires et des services continue de se normaliser", estime Konstantin Veit, gestionnaire de portefeuille chez PIMCO.

Par ailleurs, les craintes autour de l'IA ressurgissent en pleine saison de résultats. Jensen Huang a confirmé que Nvidia comptait toujours investir dans OpenAI, tout en tempérant les attentes du marché après des informations faisant état du gel d'un projet d'investissement de 100 milliards de dollars.A Paris, TotalEnergies (-0,85%) a accusé le troisième plus fort repli du CAC 40 , pénalisé par un recul de plus de 2% des cours du pétrole sur fond d'apaisement des tensions entre l'Iran et les Etats-Unis.En Europe, le bijoutier danois Pandora a grimpé de plus de 9% profitant de la chute des métaux précieux.A New York, Walt Disney (-4,42%) déçoit le marché malgré des performances meilleures que prévu au premier trimestre.A la clôture, l'euro cède 0,35% à 1,1806 USD.