publié le 03/02/2026

(Zonebourse.com) - La place parisienne a été confrontée à une actualité particulièrement dense au niveau de la micro-économie, mais les "mauvaises" nouvelles ont pris le dessus.La Bourse de Paris a mis fin à une série de trois hausses consécutives, qui lui avait permis de reprendre 1,42%.

Le CAC 40 n'a toutefois perdu que 0,02%, à 8 179,50 points. Ailleurs en Europe, les indices ont également terminé la journée prudemment, à l'exception de l'AEX d'Amsterdam qui a perdu 1,54%. Le DAX 40 à Francfort n'a cédé que 0,09%, à 24 775,35 points.Pour la place parisienne, l'actualité du jour a été dominée par les nombreuses publications d'entreprises et des recommandations d'analystes.

Publicis a par exemple terminé à la dernière place du CAC 40 avec une chute de 9,24%, à 78,40 euros, pour revenir sur des niveaux inédits depuis la mi-août 2025. Le groupe de communication a pourtant dévoilé de très bons résultats annuels, mais ses perspectives ont été fraîchement accueillies par les investisseurs. Publicis vise notamment une croissance organique entre 4 et 5% en 2026, après 5,6% en 2025, ce qui signifie un ralentissement du rythme de progression.

Dans le rouge également, Renault a trébuché de 4,17%, victime de la dégradation de Morgan Stanley qui est passé de pondération de marché à sous-pondérer, en réduisant sa cible de cours de 47 à 33 euros.De son côté, Amundi a aligné une quatrième hausse consécutive et progresse ce soir de 1,75%, pour évoluer sur des niveaux records. La société de gestion d'actifs a dévoilé des très bons résultats annuels avec une collecte annuelle record et un programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros.

A Paris, la tendance a également été lestée par le repli de la plupart des valeurs du luxe, qui pèse lourd dans l'indice (environ 28% du total du CAC 40 en comptant L'Oréal). HSBC a notamment abaissé, de 775 à 700 euros, son objectif de cours sur LVMH qui a perdu ce soir 1,73%.Dans le même secteur en Europe, le Danois Pandora a chuté de 9,25%. Le titre a été plombé par des prises de bénéfices après avoir flambé de 14,56% en deux séances, avec la très forte baisse des cours de l'argent, qui se sont depuis repris.

A la Bourse d'Amsterdam, Akzo Nobel a dévissé de 3,88%. Le spécialiste des peintures et revêtements a délivré des résultats annuels globalement conformes aux attentes, mais ses perspectives ont en revanche été décevantes. Une actualité géopolitique plutôt positiveSi les investisseurs ont pu se concentrer sur les publications d'entreprises c'est notamment grâce à l'absence d'actualité défavorable au niveau de la géopolitique.Au contraire, les nouvelles ont été plutôt encourageantes avec notamment l'annonce d'un accord commercial entre les Etats-Unis et l'Inde, qui prévoit notamment une baisse des droits de douanes sur les produits indiens entrant sur le sol américain de 50 à 18%.

En outre, les tensions entre Téhéran et Washington semblent se calmer, même si les cours du pétrole sont en légère hausse, il s'agit essentiellement d'une petite reprise après une chute d'environ 5% en deux séances.Seule petite ombre au tableau, le "shutdown", qui ne devait durer que jusqu'à ce mardi est toujours en vigueur. Toutefois, un vote est attendu à la Chambre des représentants qui pourrait débloquer la situation dans la journée.La publication du rapport Jolts sur les nouvelles offres d'emploi par le Bureau des statistiques du travail américain n'a par exemple pas pu être dévoilée.Au niveau des statistiques, en Europe, les investisseurs ont pris connaissance des données préliminaires de l'inflation française.

L'indice des prix à la consommation aurait ainsi diminué de 0,3% en janvier dans l'Hexagone, là où les analystes tablaient sur une baisse de seulement 0,1%. En rythme annuel, l'inflation serait de 0,3%, contre des attentes à 0,6%. Selon l'Insee, ce ralentissement s'explique par un repli saisonnier du prix des produits manufacturés, notamment grâce aux soldes.Sur le marché des devises, l'euro est en hausse face au billet vert ( 0,18%) et se négocie à 1,1812 dollar.Les cambistes semblent temporiser avant la réunion de la Banque centrale européenne qui rendra son verdict sur ses taux jeudi. Un statu quo est très largement anticipé, mais ils surveilleront, comme souvent, la conférence de presse de la présidente Christine Lagarde.

