Ouverture Elan haussier en Europe : l'accord USA-Inde et le rebond du secteur minier rassurent les investisseurs

publié le 03/02/2026

(Zonebourse.com) - Aux alentours de 10h30, les Bourses européennes continuent de progresser à la faveur du rebond des métaux précieux et de l'accord commercial signé entre les Etats-Unis et l'Inde. Le CAC 40 se dirige vers une quatrième séance d'affilée dans le vert.

L'indice phare parisien gagne 0,26% à 8 202,68 points. L'Eurostoxx 50 est bien parti pour enregistrer une troisième hausse consécutive grâce à un gain de 0,84 % à 6 057,73 points. Le Dax progresse de 1,01%.Après son échange téléphonique avec le Premier ministre indien Narendra Modi, Donald Trump a annoncé hier, sur Truth Social la conclusion d'un accord commercial entre les Etats-Unis et l'Inde.

New Delhi s'engage à cesser ses importations de pétrole russe pour se tourner vers les exportations américaines et vénézuéliennes. Cette manoeuvre vise explicitement à affaiblir les revenus de Moscou et accélérer la résolution du conflit en Ukraine."Cela contribuera à mettre fin à la guerre en Ukraine, qui fait des milliers de morts chaque semaine!, écrit le locataire de la Maison Blanche. Par amitié et par respect pour le Premier ministre Modi, et conformément à sa demande, un accord commercial entre les Etats-Unis et l'Inde, applicable immédiatement, a été conclu", a déclaré le locataire de la Maison Blanche.

Sur le marché des matières premières, l'or et l'argent retrouvent des couleurs. Le métal précieux jaune reprend 5% vers 10h pour remonter vers les 4 895 dollars l'once. Le métal blanc grimpe de près de 9% à 86 USD l'once.Ce net rebond fait suite à la chute brutale observée vendredi et à l'annonce de Kevin Warsh à la présidence de la Fed par Donald Trump, considéré comme un partisan historique d'un dollar fort et de taux d'intérêt élevés. Le chef d'Etat américain avait alors provoqué une vente massive sur les actifs refuges.Par ailleurs, John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion, a avancé plusieurs facteurs expliquant la hausse des métaux avant cette correction.

Selon lui, "les banques centrales, en particulier celles des pays émergents, ont poursuivi leurs achats d'or à un rythme historiquement élevé, cherchant à diversifier leurs réserves face à un système monétaire perçu comme de plus en plus fragile"."Les tensions géopolitiques persistantes, du Moyen-Orient à l'Ukraine en passant par l'Asie, ont entretenu une demande constante pour les actifs tangibles", poursuit-il.Publicis lanterne rouge du CAC 40Du côté de la cote, une heure et demie après l'ouverture des marchés, les investisseurs ont sanctionné Publicis. La multinationale française de communication signe la plus forte baisse du CAC 40 perdant près de 7%. Ses perspectives ont été froidement accueillies.

Le groupe prévoit pour cette année une croissance organique comprise entre 4% et 5%, après une progression de 5,6% en 2025.Sur l'exercice écoulé, Publicis a atteint une marge opérationnelle en hausse de 5,1% à 2,65 MdsEUR, soit un taux de marge record de 18,2%, surpassant les 18% de 2024. Les revenus se sont accrus de 8,5% à 17,4 MdsEUR.En outre, Sartorius Stedim Biotech recule de 4,73%, figurant parmi les plus forts replis du SBF 120, en dépit de solides résultats sur l'année 2025. Son résultat net courant préliminaire est en progression de 26,7% à 428 MEUR et l'Ebitda courant est en hausse de 17,3% à 914 MEUR, soit une marge améliorée de 2,8 points à 30,8%.En revanche, Amundi (plus de 5%) affiche une des plus fortes hausses du SBF 120.

Le gestionnaire d'actifs a signé une collecte nette record de plus de 88 MdEUR en 2025 et un encours record, à 2 380 MdEUR à fin décembre, soit une hausse de 6% sur un an.Vers 10h30, l'euro gagne 0,11% à 1,1805 USD, avant la première décision de 2026 jeudi de la Banque centrale européenne (BCE).