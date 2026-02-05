Pré-ouverture Vers une ouverture dans le calme en Europe au terme d'une semaine particulièrement agitée

publié le 06/02/2026

(Zonebourse.com) - Les Bourses européennes devraient ouvrir sans véritable direction vendredi matin, les investisseurs cherchant visiblement à reprendre leur souffle au terme d'une semaine agitée sur les marchés, marquée à la fois par le décrochage des métaux précieux et un regain d'inquiétudes autour de l'IA.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 devrait démarrer la séance en baisse de 0,2%, le DAX allemand est attendu en hausse de 0,2% et le FTSE 100 se contracte d'environ 0,1% en préouverture.La semaine s'est caractérisée par des débouclages de positions particulièrement violents sur les investissements les plus populaires des derniers mois, qu'il s'agisse de l'or, de l'argent ou des cryptomonnaies.

Dans ce contexte toujours tendu, l'once d'or a continué son reflux dans la nuit après ses pics historique touchés à la fin du mois de janvier. A l'approche de l'ouverture des marchés en Europe, le prix à terme du métal jaune retombait sous le seuil des 5 000 dollars, tandis que l'argent lâchait encore près de 5%.Le Bitcoin abandonne encore 8% ce vendredi pour revenir, à 65 000 dollars, à ses plus bas niveaux depuis octobre 2024.

A Wal Street, les Bourses ont poursuivi leur mouvement de repli amorcé mardi, au terme d'une semaine extrêmement nerveuse et volatil, qui devrait se solder par un quatrième recul hebdomadaire consécutif pour le Nasdaq.Au coup de cloche final, le Nasdaq cédait 1,4% à 24 550 points, son plus bas niveau depuis plus de deux mois, tandis que le Dow Jones et le S&P 500 lâchaient 1,2%.Le bain de sang dans le secteur des logiciels et des services numériques s'est poursuivi, avec de nouveaux plongeons pour Microsoft (-5%) et Salesforce (-4,7%) alors que les investisseurs redoutent que les outils disruptifs dévoilés cette semaine par Anthropic rendent obsolètes les modèles économiques des géants de la tech.

"Après les mouvements sur les cryptos puis les métaux, la question du prochain "most crowded trade" à être débouclé se pose, et les regards se tournent vers certains compartiments des marchés actions, et notamment les valeurs liées à l'intelligence artificielle, avertissait en début de semaine Alexandre Baradez, le responsable de l'analyse marché chez IG France.Amazon n'a rien fait pour dissiper les craintes d'une bulle de l'IA hier soir en annonçant à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels son intention d'investir quelque 200 milliards de dollars en 2026, ce qui conduisait les marchés à réagir avec prudence. Le titre abandonnait pas loin de 10% en cotations avant-Bourse.La hausse de l'indice VIX de volatilité CBOE - plus connu connu sous le nom du baromètre de la peur - montre que les investisseurs restent nerveux.

Cet avis de tempête a poussé les investisseurs à quitter les actifs les plus volatils pour revenir sur des secteurs plus traditionnels et à trouver refuge sur les marchés européens.Sur la semaine, le CAC gagne pour l'instant 1,4% et s'adjuge autour de 1,1% depuis le début de l'année.Après cette semaine tumultueuse, la séance de vendredi promet d'être plus calme du fait du report des chiffres mensuels sur l'américain pour cause de "shutdown" partiel aux Etats-Unis. Les statistiques de la production industrielle en Allemagne, puis l'indice de confiance de l'Université du Michigan, viendront cependant rythmer la journée.