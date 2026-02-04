Ouverture En hausse, Paris fait cavalier seul parmi les grandes places européennes

publié le 05/02/2026

(Zonebourse.com) - Les grandes places européennes sont pour la plupart dans le rouge à la mi-séance. Le CAC 40, qui a débuté la journée en hausse et a même été jusqu'à gagner 0,61%, fait bande à part, avec l'AEX d'Amsterdam, et avance de 0,18%, à 8 276,98 points.

Ailleurs en Europe, le DAX 40 à Francfort cède 0,39%, à 24 555 points, tandis que le FTSE 100 à Londres recule de 0,28%, à 10 372 points. A Paris, le marché est soutenu par la hausse de BNP Paribas ( 3,84%), qui a touché un plus haut historique et ArcelorMittal ( 2,23%).

La banque de la rue d'Antin a notamment publié un bénéfice net part du groupe en hausse de 28%, à 2,97 milliards d'euros, au quatrième trimestre. De son côté, le sidérurgiste a vu son bénéfice par action progresser de 2,95 à 3,85 dollars, malgré un Ebitda en baisse de 7%, à 6,54 milliards de dollars, sur l'ensemble de l'exercice 2025.

En Allemagne, le DAX 40 est principalement affecté par le lourd repli de Rheinmetall, qui trébuche de 6,39%. Le groupe dédié au secteur de la défense a confirmé ses objectifs 2025, mais ses perspectives pour 2026 sont jugées un peu trop prudentes.Ailleurs en Europe, Volvo Cars chute de 24,65%. Le constructeur automobile suédois a vu ses résultats diminuer sensiblement au quatrième trimestre.

Sur la période, ses revenus ont diminué de 15,79%, tandis que le résultat d'exploitation a chuté de 51,28%.D'autres grands noms de la cote ont également publié leurs résultats comme Shell (-1,25%), Maersk (-6,27%), ou Vodafone (-4,26%).Des données macro-économiques mitigées en Europe avant les banques centralesSur le Vieux Continent, les statistiques publiées ce matin ont été contrastées. En Allemagne, les commandes à l'industrie de décembre ont agréablement surpris avec un bond de 7,8%, alors que les analystes tablaient sur une baisse de 1,8%.

Elles ont été soutenues par la hausse dans le secteur des produits métalliques ( 30,2%), dans celui des machines et équipements ( 11,5%) et par les équipements électriques et électroniques ( 9,8 et 5,7%). En revanche, les nouvelles commandes ont reculé de 6,3% dans l'industrie automobile.En France, la production industrielle a été décevante au mois de décembre avec un repli de 0,7%, contre des attentes à 0,2%.Les investisseurs n'y ont guère réagi, préférant temporiser avant les décisions de deux grandes banques centrales. Pour la Banque d'Angleterre, aucun changement sur les taux n'est prévu après la baisse de décembre.

Selon Oddo BHF, le prochain assouplissement monétaire est programmé au printemps.En ce qui concerne la Banque centrale européenne, aucun changement n'est attendu, mais comme toujours, la conférence de presse de sa présidente Christine Lagarde sera particulièrement suivie. Les investisseurs tenteront d'y déceler des indices sur les intentions futures de l'institution européenne.Les publications américaines...Aux Etats-Unis, plusieurs géants dévoileront leurs résultats. Linde, Conocophilips, Bristol-Myers Squibb se plieront à cet exercice avant l'ouverture des marchés new-yorkais, alors que pour Amazon ce sera après la clôture US.

Au niveau de la macro-économie, les intervenants garderont également un oeil sur la publication des nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation au chômage outre-Atlantique à 14h30.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.