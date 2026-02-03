Ouverture La Bourse de Paris bien orientée en fin de matinée

publié le 04/02/2026

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris s'inscrit en progression en fin de matinée, le CAC 40 gagnant ainsi 0,7% vers 8240 points à 11h25, surperformant nettement la tendance générale en Europe avec un Euro STOXX 600 en retrait de 0,1%, et alors que Wall Street a terminé en recul sensible mardi (-0,8% sur le S&P 500).

"Les marchés sont secoués par plusieurs grandes dynamiques en même temps en ce moment, dont certaines sont souvent à l'origine de mouvements particulièrement brutaux", constatent ce matin les analystes de Danske Bank.Dans l'actualité des données macroéconomiques, l'inflation annuelle de la zone euro devrait atteindre 1,7% en janvier 2026, en baisse par rapport aux 2% de décembre selon une estimation rapide d'Eurostat.

S'étant replié de 51,5 en décembre, à 51,3 en janvier, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale signale une croissance peu marquée de l'activité du secteur privé de la zone euro, la plus faible depuis septembre dernier.Ce ralentissement de l'expansion reflète une décélération de la hausse de l'activité des prestataires de services, laquelle a en effet largement éclipsé le retour à la croissance de la production dans le secteur manufacturier.

L'Espagne a affiché la plus forte expansion parmi les 4 principales économies, mais la croissance s'est accélérée en Italie et en Allemagne, tandis qu'en France, l'activité a reculé pour la première fois depuis octobre dernier.Cet après-midi, les investisseurs seront attentifs à l'enquête ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis, d'autant plus que le rapport officiel sur l'emploi ne pourra paraitre vendredi en raison du "shutdown".Dans l'actualité des valeurs, Soitec ( 10%) se redresse après une amélioration séquentielle bien plus marquée que prévu.

Le chiffre d'affaires trimestriel ressort à 160 MEUR, en baisse de 29% sur un an, mais progresse de 18% par rapport au trimestre précédent, porté par l'Edge & Cloud AI.Crédit Agricole SA perd 4% et fait ainsi figure de lanterne rouge du CAC 40, après la publication par le groupe bancaire d'un résultat net part du groupe (RNPG) stable à 7,07 MdsEUR pour l'année 2025.Ailleurs en Europe, Beazley ( 9%) s'envole après l'annonce d'un accord de principe avec Zurich Insurance. L'assureur suisse s'est entendu avec Beazley sur les principaux termes financiers d'une OPA en numéraire, valorisant le groupe britannique jusqu'à 1 335 pence par action.

Novo Nordisk (-17%) chute brutalement après la publication de perspectives 2026 nettement inférieures aux attentes, sous l'effet de fortes pressions sur les prix aux Etats-Unis et d'une concurrence accrue sur les traitements contre l'obésité.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.