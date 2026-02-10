Mi-séance Le rouge domine dans le sillage de Dassault Systèmes et avant l'emploi américain

publié le 11/02/2026

(Zonebourse.com) - A quelques heures d'un rapport sur l'emploi américain très attendu, la Bourse de Paris s'inscrit en baisse sensible en milieu de journée, la chute vertigineuse de Dassault Systèmes venant plomber le moral des investisseurs.Vers 12h00, le CAC 40 affiche un recul de l'ordre de 0,5%, vers 8 285 points, tandis que l'indice paneuropéen Stoxx Europe 600 cède 0,2%, que le FTSE de Londres avance de 0,4%, mais que le DAX de Francfort perd 0,3%.

Pour mémoire, de l'autre côté de l'Atlantique, le S&P 500 a terminé la séance de la veille sur un repli de plus de 0,3% à 6 942 points, tandis que le Dow Jones a grappillé 0,1% à 50 188 points et que le Nasdaq 100 a perdu moins de 0,6% à 25 128 points.Le rapport sur l'emploi en vedette ce mercrediLes regards seront donc braqués, en début d'après-midi, vers le Département du Travail américain qui doit dévoiler son rapport mensuel sur l'emploi pour le mois écoulé, et notamment les créations de postes non agricoles.

Pour rappel, il avait repoussé la parution de ce rapport, initialement prévue vendredi dernier, en raison du "shutdown" qui avait affecté l'administration fédérale américaine en tout début de mois."Nos économistes s'attendent à une création de 75 000 emplois au total comme dans le secteur privé (pour des consensus respectivement de 69 000 et 75 000), une amélioration modeste par rapport aux tendances récentes", selon Deutsche Bank."Le narratif à la mode pour parler du marché du travail américain, résumé par l'anaphore "faibles embauches, faibles licenciements" reste pour l'instant valable, les demandes d'allocation chômage demeurant très basses", rappelle Enguerrand Artaz.

"Mais la succession de mauvais chiffres et d'annonces de plans de licenciements ici et là l'écorne petit à petit", prévient néanmoins ce stratégiste chez La Financière de l'Échiquier (LFDE).La descente aux enfers s'accélère pour Dassault Systèmes après ses résultatsDu côté des valeurs à Paris, la séance est surtout dominée par le plongeon de 20% de Dassault Systèmes : déjà malmené par les inquiétudes au sujet des conséquences de la révolution de l'IA sur les éditeurs de logiciels, il est lourdement sanctionné pour ses résultats et perspectives."La prévision de croissance des revenus pour l'exercice 2026 de 3 à 5% est inférieure aux attentes et reflète une entreprise confrontée à des défis de modèle économique", met en avant Jefferies, qui confirme son opinion "sous-performance" sur le dossier.

A l'opposé, TotalEnergies figure en tête du CAC 40 avec un gain de près de 2%, à la faveur de sa politique de rémunération des actionnaires bien généreuse : le géant pétrolier augmentera son dividende annuel alors qu'il a dévoilé des résultats en repli sur l'exercice 2025. Ailleurs en Europe, Heineken gagne près de 3% à Amsterdam, après avoir réussi à dépasser les attentes en 2025, notamment grâce à une fin d'exercice réussie, et malgré des prévisions jugées prudentes du brasseur pour 2026.L'euro, l'or et le pétrole orientés à la hausseEn dehors des marchés actions, l'euro s'apprécie d'environ 0,3% par rapport au dollar, à 1,192 USD. De son côté, l'or progresse de 0,6% à 5 070 USD. Enfin, sur le marché des matières premières, le cours du pétrole monte avec un baril de Brent en hausse de 1% vers 69,7 USD.

