Fermeture Paris conclut la séance sur un gain anecdotique, Londres et Francfort reculent

publié le 10/02/2026

(Zonebourse.com) - Au gong final, l'indice parisien doit se contenter d'un modeste gain de 0,06%, suffisant, toutefois, pour faire mieux que Londres (-0,27%) et Francfort (-0,12%). L'indice parisien est soutenu par l'envolée du luxe, avec notamment Kering qui s'arroge 10,9% après des résultats laissant apparaître une baisse de 3% du chiffre d'affaires en comparable, quand le marché anticipait un repli de 5%.

Ces chiffres ont aussitôt relancé les espoirs d'un redressement du groupe de luxe français, en perspective du point stratégique très attendu de son nouveau directeur général, Luca de Meo.Dans son sillage, Kering entraîne Hermès ( 2,5%), tandis que LVMH est un peu plus distancé, à 0,4%.Autre valeur du luxe, L'Oréal s'arroge 0,9%, profitant d'une analyse d'Oddo BHF qui a relevé son objectif de cours, porté de 360 EUR à 398 EUR, dans l'expectative d'une fin d'année "encourageante" de la part du géant français des cosmétiques.

Les valeurs en mouvement en Europe...Dans le reste des valeurs européennes, Ferrari accélère de 10,2% après que le cheval cabré a enregistré un chiffre d'affaires de 7,15 MdsEUR, en hausse de 7% sur un an, et un bénéfice net de 1,6 MdEUR.Stellantis reprend un peu de hauteur et s'arroge 3,4% malgré l'abaissement de sa note par Moody's. Pour rappel, le groupe avait annoncé des charges exceptionnelles d'environ 22 MdsEUR au second semestre provoquant une chute du titre de près de 30% en l'espace de deux séances, en fin de semaine dernière.

Le secteur auto est clairement à la fête avec 2% pour Renault, 3,2% pour Volkswagen, 3,4% pour Porsche, 0,9% pour BMW...Philips se distingue à la Bourse d'Amsterdam ( 11,8%) après la publication de ses résultats trimestriels et annuels, ainsi que de ses objectifs à court et moyen terme. Au 4e trimestre, les ventes en comparables ont augmenté de 7%, à 5,1 MdsEUR, là où le consensus tablait sur une hausse de 4,9%.Le groupe TUI lâche 4,6% après avoir publié une perte nette (part du groupe) de 44 millions d'euros au titre de son premier trimestre comptable, contre une perte de 85 millions d'euros un an plus tôt.

Dans le même temps, le chiffre d'affaires est resté quasi stable à 4,9 MdsEUR.AstraZeneca ( 2,4% à Londres) a vu son chiffre d'affaires atteindre 58,73 MdsUSD en 2025, en progression de 8%, à taux de change constants. L'activité du laboratoire suédo-britannique a été portée par l'oncologie, le CVRM (Cardiovasculaire, Rénal et Métabolisme), l'I&R (Immunologie et Respiratoire) et les maladies rares....et aux États-UnisOutre-Atlantique, Coca-Cola (-1,8%) publie un BPA comparable (non-GAAP) en augmentation de 6% à 0,58 USD au titre du 4e trimestre 2025, un niveau dépassant de près de 4% le consensus, avec une marge d'exploitation non-GAAP améliorée de 0,4 point à 24,4%.

Le groupe hôtelier Marriott ( 9%) a publié des résultats solides pour l'exercice 2025, portés par la croissance internationale et un modèle économique générateur de cash. Le bénéfice net ajusté ressort à 2,74 MdsUSD, en progression de 3% sur un an, soit un BPA ajusté de 10,02 USD ( 7%).Enfin, Spotify ( 16%) a dégagé un bénéfice de 4,43 EUR par action au titre du quatrième trimestre de son exercice, bien au-dessus des 2,74 EUR attendus par les analystes. Le chiffre d'affaires a atteint 4,53 MdsEUR, en hausse de 7% sur un an et légèrement supérieur aux prévisions."Depuis le début de 2026, les actions américaines sont prises en étau entre l'impact de l'amélioration des données de croissance et la vulnérabilité des marchés à forte valorisation face à l'IA et aux annonces politiques.

Cette tension, qui a engendré une volatilité accrue, devrait persister", estime Goldman Sachs, dans une note de recherche publiée ce matin.La saison des résultats se poursuivra de plus belle demain des deux côtés de l'Atlantique avec (entre autres) les trimestriels de Cisco, McDonald's, TotalEnergies, EssilorLuxottica ou encore Siemens Energy.Des stats et des chiffresSur le front des statistiques, dans l'Hexagone, le nombre de chômeurs (hors Mayotte), au sens du Bureau international du travail (BIT), augmente de 56 000 au 4e trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent, à 2,5 millions, selon l'Insee.Aux États-Unis, les ventes au détail du mois de décembre sont restées stables alors que les analystes tablaient sur une progression de 0,4%, après une hausse de 0,6% en novembre.

Toujours outre-Atlantique, l'indice des prix à l'importation a augmenté de 0,1% en décembre, conformément aux prévisions. Un mois plus tôt, il avait connu une croissance de 0,4%.De son côté, l'indice des prix à l'exportation a augmenté de 0,3%, là où une hausse de 0,1% était attendue. En novembre, il avait progressé de 0,5%.Demain, les marchés prendront connaissance du taux de chômage aux Etats-Unis ou encore du niveau des stocks de pétrole."Les chiffres de décembre corroborent l'idée que la consommation des ménages a été à la peine en 2025 par rapport aux années précédentes. La faiblesse des ventes au détail et la plus faible progression des coûts salariaux unitaires contribuent à maintenir une probabilité non nulle de baisses des taux de la Fed en mars", analyse Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.

A Londres, le Brent s'échange autour de 68,9 USD le baril (-0,3%). L'once d'or recule de 0,7% à 5 025 USD. L'euro cède 0,1% face au billet vert, à 1,19 USD. Enfin, la contraction se poursuit sur le bitcoin, qui lâche 1,3%, vers 69 500 USD.