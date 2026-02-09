Fermeture L'Europe boursière démarre la semaine du bon pied, STMicroelectronics en vedette

(Zonebourse.com) - Les Bourses continentales ont clôturé la première séance de la semaine sur une note positive. Le CAC 40 a progressé de 0,60% à 8323 points et l'EuroStoxx 50 de 0,99% à 6 057 points. A New York, les indices font également plutôt bonne figure.

Le Dow Jones, qui a franchi vendredi le seuil des 50 000 points pour la première fois de son histoire, maintient le cap, ne s'effritant que de 0,03% vers 17h45. Le Nasdaq, temple des valeurs technologiques, s'adjuge 0,98%.La prudence reste toutefois de mise sur fond d'incertitudes sur l'impact de l'IA.

A Paris, STMicroelectronics ( 9,76%) a caracolé en tête du CAC 40, soutenu par l'annonce d'un accord stratégique avec Amazon Web Services.Société Générale ( 3,28%) a enregistré la troisième plus forte hausse de l'indice, après avoir achevé son programme de rachat d'actions de 1 MdEUR.Par ailleurs, Eramet (-5,95%) a terminé lanterne rouge de l'indice SBF 120 après l'annonce de la suspension temporaire de son directeur financier dans le cadre d'une enquête interne sur ses méthodes de gestion, quelques jours seulement après l'éviction surprise de son directeur général.

En Europe, Novo Nordisk ( 5,25%) a été porté par la décision de Hims & Hers de retirer du marché une version moins chère de son traitement oral contre l'obésité, le Wegovy.L'emploi et l'inflation US parmi les temps forts de la semaineSur le front des statistiques ce lundi, l'indice Sentix, qui mesure le moral des investisseurs dans la zone euro, a progressé de manière inattendue en février, atteignant un plus haut depuis juillet 2025. Il est ressorti à 4,2, contre -0,2 attendu, après -1,8 le mois précédent. "La récession dans la zone euro semble terminée et une reprise paraît s'amorcer", a indiqué Sentix dans un communiqué.

Les chiffres de l'emploi américain, attendus mercredi après avoir été repoussés en raison d'un mini-shutdown, puis les données d'inflation publiées vendredi, constitueront les deux principaux rendez-vous macroéconomiques de la semaine.Sur le marché des changes, l'euro progresse de 0,58% à 1,1897USD.Au chapitre des matières premières, le cours du baril de Brent s'octroie plus de 2%.