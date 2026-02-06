Ouverture Les Bourses européennes rassurées par Wall Street et le Japon

publié le 09/02/2026

(Zonebourse.com) - Les places boursières européennes entament cette sixième semaine de l'année du bon pied : Francfort gagne 0,5%, devant Londres ( 0,4%). Paris est un peu plus à la traîne et se maintient tout juste à l'équilibre. Les indices européens sont globalement orientés à la hausse ce matin, dans le sillage de Wall Street, dont la séance épique de vendredi a permis de rassurer les marchés après plusieurs jours de turbulences et de doutes autour des valeurs technologiques.

Ainsi, le S&P 500 a gagné 2%, devant le Nasdaq ( 2,2%, avec notamment 8% sur Nvidia) et le Dow Jones ( 2,5%).Paris évolue pour l'instant à l'équilibre, partagé entre les hausses de STMicro ( 5,6%) et Thales ( 3%) mais les replis de Vinci (-1,8%) et Eiffage (-1%). "Nous sommes face à des marchés techniques, dominés par les algorithmes et les stratégies spéculatives", analyse ce matin Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. "Lors de la semaine du 30 janvier au 5 février, les positions vendeuses sur les actions américaines n'ont jamais été aussi importantes en cinq ans, essentiellement du fait de ventes à découvert".

Selon lui, la séance de vendredi dernier semble indiquer qu'un short squeeze est en train de se produire. "Il suffit qu'un groupe d'investisseurs considère que le prix actuel du marché constitue un point d'entrée à l'achat pour obliger les vendeurs à découvert, qui étaient à l'origine de la baisse, à racheter leurs positions afin de limiter leurs pertes".Les marchés européens saluent aussi ce matin la victoire, ce week-end, du parti de Sanae Takaichi (libéral-démocrate), nouvelle Première ministre japonaise. La Bourse de Tokyo a d'ailleurs gagné près de 4% après l'élection, franchissant des niveaux record. Ce succès devrait permettre à la dirigeante nipponne de conduire sa politique monétaire expansionniste et de mettre en place un ambitieux programme de dépenses publiques.

Les valeurs en mouvementDes deux côtés de l'Atlantique, les publications trimestrielles continueront d'affluer cette semaine. À ce titre, UniCredit gagne 5% ce matin à Milan après avoir relevé ses prévisions de bénéfices pour 2026.Il faudra patienter 24 h pour découvrir les résultats de plusieurs poids lourds des marchés, à l'instar de Coca-Cola, AstraZeneca, Spotify, BP, Barclays, Ferrari, Ford ou encore Kering.Dans le reste de l'actualité des sociétés, Citi dégrade sa recommandation sur Amundi de "achat" à "neutre", se disant toujours positif sur les perspectives à moyen terme, mais jugeant la valorisation du gestionnaire d'actifs "plus juste".Selon l'agence Reuters, citant des sources syndicales italiennes, ACC (Automotive Cells Co), coentreprise à parts égales de Stellantis, TotalEnergies et Mercedes-Benz, a mis un terme à ses projets de gigafactories en Allemagne et en Italie.

Dans ce contexte, Deutsche Bank reste à conserver sur Stellantis avec un objectif de cours réduit de 8 EUR à 7 EUR. HSBC reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 10 EUR à 7 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 9 EUR à 7 EUR. Oxcap Analytics reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 12 EUR à 9 EUR. RBC Capital maintient sa recommandation "performance de marché" et réduit l'objectif de cours de 8 EUR à 6 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 12 EUR à 9,70 EUR. Wells Fargo reste à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 6 EUR à 5 EUR.Novartis a annoncé vendredi soir démarrer la construction d'un nouveau centre mondial de recherche biomédicale à San Diego, en Californie, "conçu pour fournir une infrastructure scientifique de classe mondiale et des capacités de découverte de médicaments".

Peu de statistiques au programme Sur le front des statistiques, l'agenda est particulièrement calme aujourd'hui. Là encore, il faudra attendre demain pour connaître le taux de chômage hexagonal au 4e trimestre puis, outre-Atlantique, les ventes au détail, les prix à l'importation et à l'exportation, ou encore le niveau de stocks des entreprises.À Londres, le baril de Brent s'échange à 67,4 USD (-1%), l'once d'or repasse la barre des 5 000 USD l'once ( 1,4%, à 5 030 USD), et l'euro grappille 0,4% face au billet vert à 1,186 USD.