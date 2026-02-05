Fermeture L'Europe boursière clôture sous pression, statu quo pour la BCE et la BoE

publié le 05/02/2026

(Zonebourse.com) - Les marchés actions européens ont clôturé l'avant-dernière séance de la semaine dans le rouge, entre poursuite des résultats d'entreprises et décisions de politique monétaire. Le CAC 40 a abandonné 0,29% à 8 238 points et l'EuroStoxx a fléchi de 0,82% à 5 921 points.

De l'autre côté de l'Atlantique, la morosité s'invite également dans les échanges à Wall Street avec un Nasdaq en repli de 1,55%, reflet de l'intensification de la pression sur la tech et des inquiétudes persistantes liées à l'IA. L'indice à forte consonance technologique, qui a même atteint son plus bas niveau depuis plus de deux mois, est notamment plombé par le fort recul de Qualcomm (-7% vers 17h45).

Malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, le fabricant de puces est sanctionné en raison de ses prévisions revues à la baisse.Cette séance de jeudi a été animée par les banques centrales qui ont opté, comme la Fed la semaine dernière, pour le statu quo. Sans surprise, la BCE a maintenu son principal taux directeur inchangé à 2% pour la cinquième fois d'affilée"Selon le scénario de référence, les taux directeurs devraient rester inchangés tout au long de l'année 2026.

Toutefois, compte tenu de l'accumulation des risques extérieurs, la balance des risques pour cette année reste penchée vers un assouplissement potentiel. L'évolution de la politique monétaire à partir de maintenant dépendra de l'interaction entre la résilience de la dynamique intérieure et la fragilité croissante des conditions extérieures", décryptent Valentin Bissat, Chef économiste & stratégiste senior, et Marie Thibout, économiste et stratégiste senior chez Mirabaud.Un peu plus tôt, la Banque d'Angleterre avait conservé ses taux, à 3,75%, après un vote serré de 5 voix contre 4.

"Dans le scénario central d'Amundi, l'inflation devrait nettement reculer entre le deuxième et le troisième trimestre, ce qui plaide pour un statu quo monétaire au moins jusqu'en mars, dans un contexte de fortes divisions au sein du comité de politique monétaire", souligne Alessia Berardi, responsable macroéconomie mondiale chez Amundi Investment Institute.Toujours sur le plan macroéconomique, le rapport JOLTS du Département américain au Travail a annoncé 6,542 millions d'ouvertures de postes en décembre, là où le consensus ciblait 7,2 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes s'élevaient à 6,928 millions.

Par ailleurs, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties supérieures aux attentes, 231 000 contre 212 000 attendues après 209 000 la semaine précédente.La publication du rapport mensuel américain sur l'emploi, initialement prévue vendredi, a été reportée au 11 février en raison de la fermeture partielle de l'administration fédérale.Sur le plan européen, les ventes au détail dans la zone euro ont reculé de 0,5% en décembre par rapport au mois précédent, alors que les analystes anticipaient une baisse limitée à 0,2%, après une progression de 0,1% en novembre (révisée de 0,2%).En Allemagne, les commandes à l'industrie ont progressé de façon inattendue en décembre.

Après un bond de 5,7% en novembre (révisé d'une estimation initiale qui était de 5,6%), elles ont grimpé de 7,8% en volume par rapport au mois précédent, selon Destatis.BNP Paribas à la fête avant Société Générale demainA Paris, BNP Paribas ( 1,15%) a vécu une séance paisible après avoir dépassé les attentes au quatrième trimestre et relevé son objectif de rentabilité à l'horizon 2028.A Francfort, Rheinmetall (-6,25%) a fini lanterne rouge du Dax après que le groupe de défense allemand a présenté aux analystes des prévisions jugées décevantes pour 2026.A Stockholm, le constructeur automobile suédois Volvo Cars (-23,24%), contrôlé par le chinois Geely, s'effondre de 28%, une chute inédite, après avoir publié des résultats trimestriels inférieurs aux attentes des analystes, sur fond de demande atone et de pressions sur les prix.

Dans son sillage, Renault, BMW, Volkswagen, OPmobility et Stellantis ont également terminé en recul.Demain, Société Générale mettra un point final à la saison des résultats bancaires 2025 au sein de l'indice phare de la place parisienne. A l'international, Toyota et Philip Morris publieront également leurs comptes. Sur le front macroéconomique, l'indice préliminaire de confiance de l'université du Michigan sera particulièrement suivi dans l'après-midi.Sur le marché des changes, l'euro cède 0,03% à 1,1797 dollar.De son côté, le baril de Brent se replie de 2%.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.