Ouverture Nouveau record historique pour le CAC 40 à l'ouverture, nouvelle avalanche de résultats

publié le 12/02/2026

(Zonebourse.com) - Hormis Amsterdam, les Bourses européennes progressent 90 minutes après l'ouverture des marchés et une nouvelle salve de résultats d'entreprises sur le Vieux Continent. Porté par les fortes progressions de Michelin, Legrand et d'EssilorLuxottica, le CAC 40 rebondit en gagnant 1,01% à 8 397,33 points.

L'indice phare parisien a allègrement dépassé son record du 14 janvier dernier (8 396,72 points) dès l'ouverture de la séance ce jeudi en signant un pic à 8 437,35 points.Michelin, EssilorLuxottica, Legrand en formeLes investisseurs ont réagi positivement à la publication des résultats annuels de plusieurs sociétés cotées au CAC 40.

Michelin gagne près de 7% après une accélération de son programme de rachat d'actions pouvant atteindre 2 milliards d'euros sur la période 2026-2028. De son côté EssilorLuxottica avance de 6,14%. Le chiffre d'affaires du lunettier franco-italien s'est élevé à 28,491 MdsEUR en 2025, soit une croissance de 7,5% par rapport à l'année précédente, ou de 11,2% à taux de change constants.

Le groupe a profité d'une contribution de toutes les régions et d'une performance du segment Professional Solutions supérieure à celle du segment Direct to Consumer. Legrand bondit de 5,7% à la faveur d'une performance robuste en 2025. Son résultat net part du groupe en hausse de 6,7% à plus de 1,24 MdEUR au titre de 2025, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée de 20,7% des ventes (20,6% avant acquisitions), en hausse de 0,2 point.

Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires du spécialiste des infrastructures électriques et numériques pour le bâtiment ont augmenté de 9,6% pour atteindre 9,48 MdsEUR, dont une hausse organique de 7,7%. Le conseil d'administration de Legrand proposera à l'AG du 27 mai 2026 le versement d'un dividende de 2,38 EUR par action au titre de 2025, en croissance de 8,2% et représentant un taux de distribution de 50%.En revanche, au sein de ce même indice, Sanofi (-4,82%) est lanterne rouge après l'annonce de l'arrivée de Belén Garijo au poste de directrice générale.

Elle va remplacer Paul Hudson qui quittera ses fonctions de directeur général le 17 février au soir. Elle prendra ses fonctions à l'issue de l'AG du 29 avril 2026. Sa candidature en qualité d'administratrice sera également proposée.Ipsen (près de 8%) est en tête du SBF 120 grâce à ses bons résultats annuels 2025 (résultat net IFRS en croissance de 28% à 444,5 MEUR, résultat opérationnel des activités en hausse de 16,7% à plus de 1,29 MdEUR, ventes en hausse de 8,1% en données publiées et de 10,9% à changes constants à près de 3,68 MdsEUR). Par ailleurs, en Europe, Adyen dévisse, perdant plus de 20% après 9h00, suite à une publication annuelle 2025 décevante et l'annonce de perspectives 2026 trop conservatrices aux yeux du marché.

La star européenne des paiements traverse, comme le reste de son secteur, une passe délicate. La croissance reste au rendez-vous, mais les marges ne progressent plus suffisamment au goût des investisseurs, qui sont devenus exigeants compte tenu du niveau de valorisation affiché par l'entreprise en bourse (PER 2026 de 28 fois).L'action Adyen avait déjà perdu plus de 30% de sa valeur depuis le début de l'année, après un millésime 2025 médiocre (-4,3%). Le titre s'éloigne de ses meilleurs niveaux récents (1 485 EUR en janvier), et plus encore de ses pics historiques (2 835 EUR en 2021, en pleine euphorie des fintechs).L'action AB InBev ( 2,31%) progresse ce jeudi à Bruxelles suite à la publication de résultats annuels jugés moins dégradés que prévu par plusieurs analystes, mais surtout dans le sillage de la présentation de perspectives encourageantes pour l'exercice 2026.

Sans surprise, Mercedes-Benz Group (-2,97%) a publié des comptes trimestriels et annuels en repli, mais ce sont surtout les perspectives prudentes qui sont sanctionnées.Outre les résultats d'entreprises, les investisseurs prendront connaissance d'un autre indicateur sur l'emploi aux Etats-Unis. A 14h30, les données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées, après l'accélération des créations de postes en janvier selon le rapport sur l'emploi américain publié hier.A ce sujet, Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions, souligne que "comme attendu, l'accélération des créations d'emplois résulte en grande partie de nouvelles embauches dans le secteur de la santé, moins sensible aux cycles économiques. Le point positif réside toutefois dans le rebond des embauches dans des secteurs auparavant en difficulté, notamment la construction.

Dans l'ensemble, ces données confortent l'analyse de la Fed selon laquelle le marché du travail se stabilisait, ou à tout le moins ne se dégradait pas". Il ajoute que "le rapport est d'autant plus surprenant que l'ensemble des enquêtes du secteur privé publiées la semaine dernière laissaient entrevoir un environnement stable caractérisé par une absence de licenciements mais aussi d'embauches."