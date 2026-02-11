Fermeture Le CAC 40 se maintient au-delà des 8 310 points, Dassault Systèmes plonge

publié le 11/02/2026

(Zonebourse.com) - Les Bourses européennes ont conclu la séance de ce mercredi en ordre dispersé après la publication de bons chiffres sur l'emploi américain. Proche de battre son record du 9 janvier dernier (8 362,09 points en clôture), le CAC 40 a reculé de 0,18% à 8 313,24 points après trois séances consécutives dans le vert.

L'Eurostoxx 50 a enchaîné une deuxième séance de repli, perdant 0,12% à 6 039,80 points. Londres et Amsterdam ont progressé alors que Francfort s'est replié.La séance du jour a été encore marquée par de nombreux résultats d'entreprises sur le Vieux Continent.A Paris, Dassault Systèmes a chuté de 20,81%, finissant lanterne rouge du CAC 40.

Déjà malmené par les inquiétudes au sujet des conséquences de la révolution de l'IA sur les éditeurs de logiciels, le titre du groupe a plongé à la suite de la publication de résultats et perspectives inférieurs aux attentes.Au sein de l'indice phare parisien, TotalEnergies ( 2,74%) a en revanche progressé à la faveur de sa politique de rémunération des actionnaires bien généreuse, en dépit d'un contexte de baisse des prix de l'énergie.

Un dividende de 3,40 euros/action au titre de l'exercice 2025 sera distribué, soit une augmentation de 5,6%.Heineken ( 4,21%) a figuré parmi les plus fortes hausses de l'AEX 25. Le groupe brassicole néerlandais a affiché des résultats annuels 2025, dépassant les attentes. Mais il a aussi livré des prévisions jugées prudentes pour 2026, un élément qui ne semblait pas trop déstabiliser le marché, habitué à ce que le brasseur néerlandais se fixe des objectifs raisonnables afin de mieux les dépasser par la suite.

Siemens Energy ( 8,4%) a fini leader du Dax grâce à ses solides résultats du premier trimestre de son exercice décalé 2025/2026. La multinationale allemande spécialisée dans la fabrication de centrales électriques a généré sur cette période un résultat net de 1 MdEUR contre 463 MEUR l'année précédente.Emploi US : des chiffres rassurants en janvierCôté statistiques, les données sur le rapport de l'emploi aux Etats-Unis en janvier était très attendues. L'économie américaine a généré 130 000 emplois non agricoles en janvier, selon le Bureau of Labor Statistics, un nombre largement supérieur aux attentes des économistes, qui n'étaient que de l'ordre de 70 000 en moyenne.

Le taux de chômage s'est tassé de 0,1 point à 4,3% le mois dernier, alors qu'il était attendu en moyenne stable à 4,4%. Le taux de participation à la force de travail est ressorti à 62,5% et le revenu horaire moyen a augmenté de 3,7% sur un an.Par ailleurs, les créations de postes non agricoles de novembre et décembre 2025 ont été révisées en baisse, de 56 000 à 41 000 et de 50 000 à 48 000 respectivement, soit un solde de révision négatif de 17 000 pour ces deux mois."Les solides données sur l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de janvier incitent quelque peu la Réserve fédérale à suspendre ses nouvelles baisses de taux. Cependant, les créations d'emplois ont été fortement concentrées dans certains secteurs tels que la santé, l'aide sociale et la construction, tandis que les chiffres pour 2025 ont été fortement révisés à la baisse, passant de 584 000 à seulement 181 000.

L'inflation restant supérieure à l'objectif, nous continuons de tabler sur deux baisses de taux d'un quart de point au cours du second semestre", a réagi Eiko Sievert, directeur exécutif, secteur souverain et public de Scope Ratings.De son côté, Jeff Schulze, responsable de la stratégie économique et de marché chez ClearBridge Investments (filiale de Franklin Templeton) souligne que "ce rapport sur l'emploi fait état d'un marché du travail en net rebond, qui a retrouvé son équilibre après les fragilités observées au second semestre de l'année dernière. "Les données sont solides sur l'ensemble des indicateurs, avec un nouveau recul du taux de chômage à 4,3 % et la plus forte progression des créations d'emplois dans le secteur privé depuis la fin de l'année 2024" poursuit-il.Il ajoute que "ce rapport est de bon augure pour la santé du consommateur américain, avec une accélération de la croissance des salaires et une progression du taux de participation au marché du travail.

La masse salariale hebdomadaire agrégée, qui est un bon indicateur de la progression des revenus à l'échelle de l'économie, soit étroitement liée à la consommation, a augmenté de près de 5 % sur un an".Ce rapport vient aussi contrebalancer une série de données sur l'emploi publiées la semaine dernière. L'enquête JOLTS a montré que le nombre de postes ouverts est tombé à son plus bas niveau depuis 2020, tandis que les licenciements ont atteint leur plus haut niveau pour un mois de janvier depuis 2009, selon l'enquête Challenger.Après la clôture, les investisseurs prendront connaissance des résultats annuels 2025 d'EssilorLuxottica. Demain, les publications se poursuivront avec celles de Hermès, L'Oréal, Siemens et Unilever.