Ouverture La Bourse de Paris dans le vert, Kering en vedette

publié le 10/02/2026

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris parvient à évoluer dans le vert en milieu de matinée, surperformant ainsi d'autres grandes places européennes, dans le sillage d'un accueil enthousiaste réservé à la publication des résultats annuels de Kering.Vers 10h30, le CAC 40 affiche un gain de l'ordre de 0,4% à 8 355 points.

L'indice paneuropéen Stoxx Europe 600 est à son équilibre, le FTSE de Londres recule de 0,3% et le DAX de Francfort reste à peu près stable.A Wall Street la veille, le S&P 500 a progressé de 0,47% à 6 964,8 points, le Dow Jones a terminé quasiment à l'équilibre avec une légère hausse de 0,04% à 50 135,8 points, tandis que le Nasdaq 100 a gagné 0,77% pour clôturer à 25 268,1 points.

Bon nombre de stratèges mettent en avant un environnement qui reste porteur pour les actions. "Malgré une volatilité toujours élevée et un bruit géopolitique constant, le fond macro reste très solide", rappellent ainsi les équipes de Danske Bank."Les derniers chiffres montrent les premiers signes - encore timides mais encourageants - d'un redémarrage de l'industrie, tandis que la dynamique de croissance, l'inflation, les indicateurs de confiance et la politique monétaire vont tous dans le bon sens", selon elles.

Le taux de chômage en France au plus haut depuis le 3e trimestre 2021Au chapitre des statistiques, le nombre de chômeurs en France (hors Mayotte) au sens du BIT a augmenté de 56 000 au 4e trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent, à 2,5 millions de personnes, selon l'Insee.Le taux de chômage au sens du BIT s'est ainsi établi à 7,9% de la population active, supérieur de 0,2 point à son niveau du 3e trimestre 2025 et à son plus haut niveau depuis le 3e trimestre 2021, mais nettement au-dessous de son pic de mi-2015.

En cours de séance, les opérateurs doivent encore prendre connaissance de quelques données américaines cet après-midi, à savoir les prix à l'importation et les ventes de détail pour décembre, puis les stocks des entreprises pour novembre.Kering entouré après sa publication annuelleDu côté des valeurs à Paris, Kering caracole en tête du CAC 40, s'adjugeant ainsi près de 11%, dans le sillage de la publication par le groupe de luxe (Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta) de ses résultats annuels.Si ces résultats sont ressortis en forte baisse sur l'exercice écoulé, son 4e trimestre s'est montré plus encourageant et Kering a affirmé "aborder 2026 avec un objectif clair : renouer avec la croissance et améliorer ses marges, dès cette année".

Parmi les autres grandes publications du jour en Europe, les opérateurs acclament celle de Philips ( 7%) à Amsterdam, accueillent positivement celles d'AstraZeneca ( 1%) et de Barclays ( 1%) à Londres, mais sanctionnent lourdement celle de TUI (-6%) à Francfort.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.