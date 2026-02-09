Ouverture Les places européennes autour de l'équilibre

publié le 09/02/2026

(Zonebourse.com) - A la mi-séance, la plupart des grands indices européens évoluent autour de leur ligne de flottaison à l'exception de la Bourse d'Amsterdam qui cède 0,33%. De leur côté, Paris ne recule que de 0,06%, Francfort avance de 0,10% et Londres ne perd que 0,02%.

Sur le Vieux-Continent, la tendance est donc globalement positive, soutenue par Wall Street vendredi soir et Tokyo ce matin. Aux Etats-Unis, les indices ont vivement rebondi grâce à des achats à bon comptes après leur repli observé les jours précédents. Ils ont été notamment soutenus par la hausse de Nvidia ( 7,90%) et des autres valeurs du secteur des technologiques.

Le Dow Jones a bondi de 2,50, à 50 115,67 points, dépassant pour la première fois de son histoire le seuil des 50 000 points.Au Japon, le Nikkei s'est apprécié de 3,89%, à 56 363,94 points, s'affichant lui aussi à un niveau record. Cette envolée de l'indice nippon est dû à la victoire du parti de Sanae Takaichi et de sa coalition lors des élections législatives anticipées, qui va lui permettre de dérouler sa politique qui comprend notamment un ambitieux programme de dépenses publiques.

Parmi les grosses variations européennes, Unicredit se distingue à Milan avec un gain de 5,91%. La banque italienne a dévoilé des résultats annuels supérieurs aux attentes en 2025 et vise un bénéfice de 11 milliards d'euros en 2026, un objectif supérieur aux attentes.Au Danemark, Novo Nordisk s'apprécie de 8,20%, profitant de la décision de la société américaine Hims & Hers Health de cesser de proposer l'accès à une copie du Wegovy oral du laboratoire danois. Au cours du week-end, les autorités sanitaires américaines avaient en outre annoncées leur volonté de " prendre des mesures décisives pour restreindre l'utilisation des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) de types GLP-1 destinés à des médicaments composés non approuvés ".

A Paris, STMicroelectronics signe la plus forte hausse du CAC 40 et avance de 6,87%. Le groupe franco-italien a dévoilé une extension de sa collaboration stratégique avec Amazon Web Services via un engagement commercial pluriannuel de plusieurs milliards de dollars couvrant différentes catégories de produits.Stellantis reprend un peu de hauteur ( 0,72%) après une chute de près de 30% au cours des deux précédentes séances. Vendredi, le constructeur automobiles multi-marques avait annoncé un " reset " qui entraînera des charges exceptionnelles de 22,2 milliards d'euros exclues de l'AOI (adjusted reporting income) au second semestre 2025.Vinci perd 1,79%, essentiellement victime de prises de bénéfices après une envolée de 9,91% vendredi, consécutive à la publication de ses résultats annuels.

Le groupe de construction et de concessions a annoncé vendredi un résultat net en légère progression pour l'exercice 2025 malgré une surtaxe fiscale exceptionnelle en France, tout en atteignant un niveau record de génération de cash-flow libre (FCF).Eramet recule de 6,39% et signe la plus forte baisse du SBF 120 après une information rapportée par Reuters. L'agence de presse, citant un porte-parole d'Eramet, a confirmé le retrait temporaire du directeur financier du groupe minier et métallurgique mondial, Abel Martins-Alexandre. Cette décision fait suite à une ouverture d'une enquête interne sur ses méthodes de gestion. L'agenda micro-économique sera plus chargé à partir de demain, et les investisseurs surveilleront les publications de TSMC, The Coca Cola Company, AstraZeneca, Gilead Sciences, ou encore Spotify.

Même tendance au niveau des statistiques ou aucune publication d'envergure n'est programmée ce lundi.Le reste de la semaine sera plus dense notamment aux Etats-Unis où seront publiés mercredi le rapport mensuel sur l'emploi et vendredi les chiffres de l'inflation de janvier.Sur le marché des devises, l'euro est en hausse face au billet vert ( 0,39%) se négociant contre 1,1861 dollar.