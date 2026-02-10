Ouverture L'Europe focalisée sur les entreprises avant l'emploi américain

publié le 11/02/2026

(Zonebourse.com) - Les bourses européennes évoluent en ordre dispersé, les investisseurs réagissant au cas par cas aux nombreuses publications d'entreprises avant de se concentrer en début d'après-midi sur le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis.A Paris, le CAC 40 cède 0,43%, à 8 291,75 points, pénalisé par la chute de Dassault Systèmes et des prises de bénéfices sur Kering.

A Francfort, le DAX 40 est également dans le rouge et perd 0,29%, à 24 915,86 points, victime du repli de Zalando et Commerzbank qui n'est que partiellement compensé par l'envolée de Siemens Energy.A l'inverse, Le FTSE 100 à Londres gagne 0,25%, à 10 379,47 points, soutenu par les valeurs liées aux matières premières comme BP, Rio Tinto, Antofagasta...Les entreprises d'abord...Les résultats d'entreprises sont donc en toute logique encore sur le devant de la scène.

Dassault Systèmes chute de 18,16% après avoir présenté des résultats annuels décevants et des objectifs plutôt prudents pour 2026.Dans le rouge également au sein du CAC 40, Kering recule de 2,69%, victime de logiques prises de profits au lendemain d'une envolée de 10,90%, lors d'une séance où le groupe de luxe avait dévoilé des comptes et perspectives moins mauvais que redouté.En Allemagne, Zalando trébuche de 2,79%, la société suédoise New Bubbleroom, dont le titre chute de 13,70%, a annoncé une baisse de son chiffre d'affaires de 4,9% au quatrième trimestre, un repli qu'elle impute à une réduction des ventes via la place de marché de Zalando.

De son côté, Commerzbank abandonne 4,95% malgré de bons résultats et l'annonce d'un objectif de bénéfice net 2026 supérieur aux 3,2 milliards d'euros annoncés précédemment. Enfin, Siemens Energy s'apprécie de 5,18% après avoir dévoilé un bénéfice de 746 millions d'euros au premier trimestre de son exercice fiscal 2026, en hausse de 196,3%.La macro-économie ensuiteSi la première partie de la séance en Europe est marquée par les publications de société, la seconde sera placée sous le sceau de la macro-économie. Les investisseurs attendent avec impatience le rapport mensuel sur l'emploi américain qui sera publié à 14h30. Sa révélation a été décalée en raison du mini-shutdown qui a touché les Etats-Unis.

Les analystes tablent sur 70 000 créations de postes en janvier, contre 50 000 en décembre, et un taux de chômage stable à 4,4%. Ils surveilleront également l'évolution des salaires.Aux Etats-Unis, quelques entreprises publieront également leurs résultats à l'image de Cisco, McDonald's, T-Mobile US...Sur le marché des devises, l'euro remonte face au billet vert ( 0,22%) et se négocie contre 1,1918 dollar, revenant sur ses niveaux de la fin janvier.Du côté des matières premières, le prix du pétrole progresse également. A Londres, le Brent de la Mer du Nord gagne 0,84%, à 69,58 dollars. La même tendance est observée pour les métaux : l'once d'or grimpe de 0,19%, à 5 051 dollars, celle d'argent avance de 2,70%, à 83,60 dollars.

