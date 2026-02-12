Ouverture Les Bourses européennes galvanisées par les publications annuelles

(Zonebourse.com) - Les investisseurs ont le sourire sur les places européennes, où une pluie de résultats propulse les principaux indices en direction de leurs sommets. Sur les coups de midi, le Dax s'octroie 1,4%, devant le CAC ( 0,6%) et le Footsie ( 0,2%).

L'Euro Stoxx 50 n'est pas en reste et gagne 0,6%. Le vent d'optimisme qui souffle sur les salles de marché européennes est tel qu'il a même poussé Paris à réaliser une brève incursion à 8 437 points, un sommet jusqu'alors inexploré. Il faut dire que l'indice parisien est littéralement propulsé par plusieurs de ses vedettes, à l'instar de Michelin ( 6%), Legrand ( 5,9%) ou EssilorLuxottica ( 2,8%).

Le Bibendum a en effet présenté des résultats moins négatifs que prévu, avec un CA en repli limité de 4,4%, à parités courantes, à 26 milliards d'euros. Le groupe clermontois a aussi rassuré avec l'annonce d'un programme de rachat d'actions de 2 MdsEUR.De son côté, Legrand a publié un résultat net part du groupe en hausse de 6,7% à plus de 1,24 milliard d'euros au titre de 2025, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée de 20,7% des ventes (20,6% avant acquisitions), en hausse de 0,2 point.

Enfin, EssilorLuxottica a publié un chiffre d'affaires de 28,491 milliards d'euros sur les douze mois, en croissance de 7,5% par rapport à l'année précédente, ou de 11,2% à taux de change constants.A Francfort, le DAX est notamment tiré par Siemens ( 7%), qui a surpassé les attentes au 1er trimestre avec un bénéfice industriel de 2,90 MdsEUR contre 2,64 MdsEUR attendus. Le groupe relève son objectif de BPA annuel à 10,70-11,10 EUR et vise une croissance du chiffre d'affaires d'au moins 7%.

En revanche, Mercedes-Benz perd du terrain (-3,5%) avec un bénéfice net quasiment divisé par deux en 2025. Les ventes du constructeur allemand ont chuté de 19% en Chine et de 12% aux États-Unis.Enfin, à Amsterdam, Adyen dévisse, perdant près de 16% après une publication annuelle 2025 décevante et l'annonce de perspectives 2026 jugées trop conservatrices par le marché.Ce soir, sont notamment attendus en France les résultats du géant du luxe L'Oréal, ainsi que ceux de TF1.Sur le front macroéconomique, les analystes de Goldman Sachs indiquaient ce matin anticiper une croissance du PIB mondial de 2,9% en 2026, soutenue par la dissipation de l'impact des droits de douane américains.

"En zone euro, l'expansion de 1,3% sera portée par la politique budgétaire allemande, bien que la concurrence chinoise pèse sur les exportations. La Banque centrale européenne (BCE) devrait maintenir son statu quo, l'inflation de base étant attendue à 1,9% fin 2026", avance la banque.Des stats et des chiffresSur le front des statistiques, les investisseurs ont pris connaissance dans la matinée de l'évolution du PIB britannique. Celui-ci a augmenté de 0,1% au 4e trimestre 2025 en rythme séquentiel, après une autre hausse de 0,1% au trimestre précédent, selon la première estimation de l'Office national des statistiques.Par ailleurs, toujours outre-Manche, la production industrielle britannique s'est contractée de 0,9% au mois de décembre 2025 en rythme séquentiel, selon l'Office national des statistiques (ONS).

Au lendemain de l'annonce d'une nette hausse des stocks de pétrole aux Etats-Unis, le Brent recule de 0,7% à Londres, à 69,1 USD le baril. L'once d'or recule de 0,4% à 5 065 USD.Enfin, l'euro est stable face au billet vert à 1,188 USD.