Pré-ouverture Wall Street ouvre dans le rouge, la flambée du pétrole fait craindre une répercusion inflationniste

publié le 09/03/2026

9 mars (Reuters) - La Bourse de New York ?a ouvert en baisse lundi, la flambée des prix du pétrole faisant peser ?la menace de répercussions inflationnistes, alors que la guerre au Moyen-Orient entre dans sa dixième journée

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 434,07 points, ?soit 0,91%, à 47.067,48 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,89% à ?6.679,99 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,92%, soit ?205,15 points, à 22.182,53 points.

Les prix du pétrole dépassé lundi les ?119 dollars le baril, atteignant des niveaux jamais vus depuis mi-2022, mais la flambée s'est quelque peu calmée après des informations ?de presse selon lesquelles ?les ministres des Finances du G7 discuteraient d'une libération ?conjointe des réserves stratégiques.

Alors que les données publiées la semaine dernière ont montré un affaiblissement du marché de l'emploi aux Etats-Unis et que que l'activité économique ?dans son ensemble ?s'est accélérée, ces derniers développements sur le front de l'énergie ?risquent d'alimenter les craintes de "stagflation".

"La hausse des prix du pétrole alimente les ?craintes d'une nouvelle flambée de l'inflation. Même si les États-Unis ?ne devraient pas connaître de pénurie d'approvisionnement, contrairement au Royaume-Uni, ?à l'Europe et ?à la région Asie-Pacifique, ils seront touchés par la hausse des prix, qui ?se répercute déjà à la pompe", ?explique David Morrison, analyste chez Trade Nation.

Aux valeurs, les compagnies aériennes souffrent particulièrement avec la hausse ?des prix du pétrole et les perturbations de leurs activités au Moyen-Orient.

Alaska Air et United Airlines perdent environ 4%.

Les compagnies de croisière telles ?que Carnival et Norwegian Cruise, également dans le rouge, abandonnent 4,30% et 3,34% respectivement.

Hims & Hers bondit de 47% après l'annonce par Novo Nordisk d'un partenariat avec la société américaine de télésanté pour vendre ses médicaments phares contre l?obésité, Wegovy et Ozempic.

(Rédigé par Mara Vîlcu, ?édité par Augustin Turpin)