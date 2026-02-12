Fermeture Wall Street en baisse alors que le conflit au P-O préoccupe

publié le 03/03/2026

par Caroline Valetkevitch et Johann M Cherian

NEW YORK, ?3 mars (Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette baisse mardi, dans un ?contexte d'intensification du conflit au Proche-Orient, qui fait craindre aux investisseurs une guerre prolongée avec des répercussions sur les prix du pétrole et, plus largement, sur l'inflation.

L'indice Dow Jones ?a cédé 0,83%, ou 403,51 points, à 48.501,27 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 64,99 points, soit 0,94%, à ?6.816,63 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de ?son côté de 232,17 points (1,02%) à 22.516,69 points

En chute en début de séance, ?les principaux indices de Wall Street ont effacé par la suite une partie de leurs pertes, restant toutefois en territoire négatif.

Considéré comme l'indicateur du ?niveau de peur à ?Wall Street, l'indice de volatilité de Cboe s'est établi à un ?pic depuis novembre dernier.

Les Etats-Unis et Israël continuaient mardi de bombarder l'Iran, qui a riposté en lançant des attaques à travers la région, tandis qu'un nouveau front s'est ouvert ?lundi et intensifié ?au Liban, après que le Hezbollah, allié de Téhéran, a lancé des ?attaques en direction d'Israël.

"Si pas grand chose n'a fondamentalement changé depuis hier, les ?investisseurs sont de plus en plus anxieux à propos de la durée ?de la guerre et de l'impact de celle-ci sur les prix ?de l'énergie", a commenté ?Joseph Tanious, stratégiste en chef de Northern Trust Asset Management, à San Diego en ?Californie.

La menace de Téhéran d'attaquer tout navire ?qui tenterait de naviguer par le détroit d'Ormuz et la décision d'entreprises énergétiques de suspendre la production de ?pétrole et de gaz ont provoqué une hausse des prix du fret et de l'énergie.

Cela fait craindre aux investisseurs que la situation alimente l'inflation et complique les ?décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

(Rédigé par Jean Terzian)