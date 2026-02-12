Pré-ouverture Wall Street ouvre en hausse, un rapport annonce une approche secrète de l'Iran envers les USA

publié le 04/03/2026

4 mars (Reuters) - La Bourse de New York a ?ouvert en hausse mercredi, les investisseurs ayant sous les yeux un rapport selon lequel des ?agents iraniens auraient secrètement contacté les États-Unis afin d'engager des négociations pour mettre fin au conflit.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 221,02 points, soit 0,46%, à 48.722,29 points ?et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,42% à 6.845,29 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,65%, soit 146,48 ?points, à 22.663,17 points.

Selon un article du New ?York Times, des agents du ministère iranien du Renseignement auraient pris contact indirectement ?avec la CIA au lendemain du début des attaques, d'après des responsables informés de cette démarche.

Toutefois, les responsables américains restent sceptiques, du moins à ?court terme, quant à la ?volonté réelle de l'administration Trump ou de l'Iran de mettre fin ?au conflit, selon l'article.

Les répercussions du conflit en Iran, qui est dans sa cinquième journée et s'est étendu au Liban et à la région du Golfe, continuent de monopoliser ?l'attention du marché, qui ?craint surtout que la hausse des prix du pétrole ne réveille l'inflation ?et oblige les banques centrales à repenser leur politique monétaire.

La menace de Téhéran d'attaquer ?les navires naviguant dans le détroit stratégique d'Ormuz a fait grimper les ?coûts de transport maritime et l'on craint que les prix du ?brut n'atteignent finalement 100 ?dollars le baril.

Plusieurs pays du Moyen-Orient ont également suspendu temporairement leur production de pétrole et ?de gaz, et les États-Unis envisagent d'étendre ?leur campagne à l'intérieur des terres iraniennes.

Cependant, les annonces du président Trump concernant l'escorte navale américaine des pétroliers dans ?le détroit d'Ormuz et l'assurance contre les risques politiques ont apporté un certain soulagement.

Aux valeurs, les actions du secteur du voyage, sensibles aux prix du pétrole, progressent ?après avoir subi de lourdes pertes en début de semaine. Delta Airlines avance de 0,62%, tandis que Carnival et Norwegian Cruise gagnent 1,16% et 0,42% respectivement.

Les producteurs de pétrole et de gaz tels qu'Occidental et Cheniere Energy perdent 1,30% et 0,78% respectivement, suivant la baisse des prix du pétrole brut et du gaz naturel.

* Pour les valeurs à suivre, ?cliquez sur [L8N3ZS0NX]

(Rédigé par Mara Vîlcu)