Fermeture Wall Street en ordre dispersé alors que s'intensifie le conflit au Moyen-Orient

publié le 11/03/2026

par Stephen Culp

NEW YORK, 11 mars (Reuters) - La Bourse de New York a fini ?en ordre dispersé mercredi, seul le Nasdaq enregistrant une légère hausse, alors que les investisseurs s'inquiétaient de l'intensification des hostilités au Moyen-Orient ?et des répercussions de la guerre, faisant fi d'un rapport plutôt rassurant sur l'inflation aux Etats-Unis.

L'indice Dow Jones a cédé 0,61%, ou 289,24 points, à 47.417,27 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 5,68 points, soit 0,08%, à 6.775,80 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de ?son côté de 19,03 points (0,08%) à 22.716,14 points.

Les principaux indices de Wall Street ont connu une journée en dents de scie, en parallèle à diverses informations à propos ?de l'approvisionnement en pétrole, le Nasdaq étant soutenu en fin de ?séance par les gains des fabricants de semiconducteurs.

Si l'Iran continuait de bloquer le détroit d'Ormuz, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a ?annoncé dans la journée la mise sur le marché de 400 millions de barils de pétrole puisés dans les réserves stratégiques, tandis que l'Opep a assuré que l'Arabie saoudite avait accéléré sa production.

La guerre ?lancée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran ?et les ripostes de Téhéran à travers la région ont provoqué une flambée des prix ?du pétrole et alimenté les craintes d'un regain de l'inflation.

Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, l'énergie a enregistré la plus forte progression du jour, de 2,5%, dans le sillage de la hausse des prix du brut.

Les technologies ont également terminé dans le vert, de ?peu, portées par Oracle qui ?bondi de 9,2% après avoir communiqué mardi soir des prévisions supérieures aux attentes, anticipant une demande prolongée ?liée à l'intelligence artificielle (IA).

Des données publiées mercredi par le département américain du Travail indiquent que l'inflation est restée modérée aux en ?février, comme attendu par les analystes. L'indice des prix à la consommation s'est établi à un demi point de ?pourcentage de l'objectif de 2% de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Mais, focalisés sur le Moyen-Orient, les ?marchés ont ignoré le rapport gouvernemental, ?d'autant plus qu'un commandant de l'armée iranienne a prévenu que le monde devait se préparer à un des prix du pétrole ?dépassant le seuil des 200 dollars le baril.

"Dans cet environnement tellement incertain, ?les marchés et investisseurs scrutent tout signal quelconque, dans une direction ou dans l'autre", souligne Matthew Keator, directeur de Keator Group, firme de gestion à Lenox ?dans le Massachusetts.

"Il y a des informations erronées ou inexactes, et les marchés sont secoués par celles-ci", ajoute-t-il. "Tout dépendra du consommateur, et de la manière dont le choc des prix du pétrole de plus en plus élevés va affecter le portefeuille ?des consommateurs et leurs habitudes de dépenses".

Il est attendu que la Fed ne modifiera pas ses taux lors de sa prochaine réunion de politique monétaire, durant laquelle les responsables de la banque centrale américaine devraient certainement débattre des risques de stagflation.

text_section_type="notes" Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché........... 25 plus forts volumes.................. Plus fortes hausses en %............... Plus fortes baisses en %............... Guide des indices boursiers américains.... Statistiques du marché...................... Emprunt de référence à 10 ans .............. Guide des indices sectoriels américains... Guide des marchés actions américains...... Indices Dow Jones.......................... Indices S&P................. Valeurs ex-dividende........................... Prévisions pour le Dow ?Jones et le S&P ..

(Rédigé par Jean Terzian)