Fermeture Wall Street en nette baisse, la guerre et les prix du pétrole pèsent

publié le 12/03/2026

par Stephen Culp

NEW YORK, 12 mars (Reuters) - La Bourse de New York a ?fini en nette baisse jeudi, alors que les frappes de l'Iran contre deux pétroliers ont mis en exergue l'intensification ?du conflit au Moyen-Orient et fait remonter les prix du pétrole au-dessus de 100 dollars le baril, alimentant la crainte d'une remontée de l'inflation.

L'indice Dow Jones a cédé 1,56%, ou 739,42 points, à 46.677,85 points.

Le S&P-500, plus large, a ?perdu 103,22 points, soit 1,52%, à 6.672,58 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 404,15 points (1,78%) à 22.311,98 points.

Les trois principaux indices de Wall ?Street ont tous reculé de plus de 1,5%, avec des ?pertes dans de nombreux secteurs à l'exception de l'énergie, qui a pris 1,0%, et de certains titres ?dits défensifs.

Dans ses premiers commentaires publics depuis sa désignation comme nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei a promis de maintenir fermé le crucial détroit d'Ormuz.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a prévenu que ?la guerre au Moyen-Orient provoquait des perturbations ?sans précédent dans l'approvisionnement en pétrole, alimentant les craintes de pressions inflationnistes accrues.

Le Brent ?a pris 9,2% pour franchir à nouveau le seuil des 100 dollars par baril.

"Il y a une prise de conscience sur le fait qu'une résolution du conflit au Moyen-Orient s'éloigne", a commenté Ryan Detrick, stratégiste en chef de Carson ?Group, à Omaha dans le ?Nebraska. La tendance actuelle, a-t-il ajouté, "c'est vendre, et réfléchir après".

Si les récentes données sur l'inflation ?aux Etats-Unis suggèrent que la hausse des prix est sous contrôle, elles sont préalables à la guerre déclenchée par ?les bombardements américains et israéliens en Iran le 28 février.

Il est attendu que la Réserve fédérale (Fed), ?qui tiendra mardi et mercredi prochains sa réunion de politique monétaire, ne modifiera pas ?ses taux d'intérêt. Toutefois, les ?prévisions économiques de la banque centrale américaine seront scrutées de près, notamment pour ses estimations de l'inflation.

"Sous la surface, avec ?cette flambée des prix du pétrole, on réalise que la ?probabilité de baisses des taux de la Fed cette année diminue", a relevé Ryan Detrick.

A noter, Morgan Stanley a perdu jeudi 4,1% après ?avoir limité les rachats sur l'un de ses fonds de crédit privés, tandis que JPMorgan Chase a cédé 1,6% après avoir déprécié la valeur de certains prêts accordés à des fonds de crédit privés.

Bumble a bondi de ?34,2% après avoir communiqué des prévisions trimestrielles supérieures aux attentes.

Les investisseurs attendent vendredi la publication de plusieurs rapports, dont des données sur l'emploi, le moral des ménages et l'inflation aux Etats-Unis.

