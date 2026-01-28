Fermeture Wall Street en ordre dispersé, les dépenses massives de la "tech" préoccupent

publié le 29/01/2026

par Sinéad Carew et Chuck Mikolajczak

NEW YORK, 29 janvier (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi, seul le Dow Jones marquant une légère hausse, alors ?que les investisseurs ont été préoccupés par les résultats de géants technologiques, s'interrogeant sur les bénéfices des lourds investissements déployés dans l'intelligence artificielle (IA).

L'indice Dow Jones a gagné 0,11%, ou 55,96 points, à 49.071,56 points.

Le S&P-500, plus ?large, a perdu 9,02 points, soit 0,13%, à 6.969,01 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 172,33 points (0,72%) à 23.685,12 points.

Si le S&P-500 s'est redressé en fin de séance, il est ?resté en territoire négatif à la clôture, de même que le Nasdaq.

Parmi les trois membres des "Sept ?Magnifiques" de Wall Street à avoir communiqué ses résultats trimestriels mercredi après la clôture, Microsoft a plongé de 10% pour avoir publié un chiffre d'affaires considéré comme insuffisant par ?les investisseurs, déçus de ne pas ?récolter plus vite les fruits des dépenses massives effectuées pour l'IA.

Cela a lourdement ?pesé sur d'autres titres du secteur informatique et, plus largement, sur le S&P-500.

Salesforce, Oracle, Adobe ou encore Datadog ont terminé dans le rouge.

"Microsoft a déçu et il y a de réelles craintes que les investissements dans ?l'IA 'mangent' le gagne-pain des fabriquants de logiciels informatique", a commenté John Praveen, directeur général de Paleo Leon à Princeton dans le New Jersey.

Les investisseurs cherchent à "réduire leur exposition et ils jouent la prudence", a-t-il ajouté, citant ?un contexte plus large d'incertitudes avec, entre autres, l'identité du futur patron de la Réserve ?fédérale (Fed) et l'ampleur de l'assouplissement monétaire de la banque centrale américaine.

"Il y a ?tout un tas de nuages ?noirs en arrière-plan", a-t-il souligné, mentionnant également des questions géopolitiques étroitement liées à la posture de l'administration Trump - ?Iran, Groenland.

Autre géant technologique, Tesla a décliné de 3,5% ?après avoir dit mercredi soir prévoir de quasiment doubler ses dépenses en capital en 2026 pour les porter à un niveau record.

Meta a en revanche terminé en hausse de 10,4%, au lendemain de prévisions solides et de l'annonce d'un relèvement de 73% de ses dépenses d'investissement annuelles.

IBM a pris 5% après avoir battu les attentes au ?quatrième trimestre.

Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, les services de communication ont progressé de 2,9%, tandis que les technologies ont subi la plus forte baisse (1,9%).

(Rédigé par Jean Terzian)