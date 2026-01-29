Pré-ouverture Wall Street vue dans le rouge en attendant le successeur de Powell

publié le 30/01/2026

par Mara Vilcu

30 janvier (Reuters) - Wall Street est attendue dans le rouge vendredi, alors que les Bourses européennes avancent à mi-séance, les investisseurs restant attentifs à l'annonce du nom du successeur de Jerome Powell à la tête de la Réserve fédérale américaine (Fed), prévue plus tard dans la journée.

Les futures sur ?indices new-yorkais signalent une ouverture en baisse de 0,71% pour le Dow Jones, de 0,77% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,91% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,33% à 8.097,77 points vers 10h59 GMT. A Francfort, le Dax avance de 0,57% et à Londres, le FTSE 100 monte de 0,13%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,59%, le FTSEurofirst ?300 gagne 0,40% et le Stoxx 600 progresse de 0,35%.

En cette fin de semaine, les yeux sont rivés sur la Fed.

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'il prévoyait de dévoiler vendredi le nom du successeur de Jerome Powell, dont le mandat à la tête de la banque centrale expire en mai prochain.

Le nom de ?Kevin Warsh, ancien gouverneur de l'institution, arrive en tête des prédictions après avoir, selon une source, rencontré Donald Trump jeudi à la Maison blanche.

Si Kevin Warsh est ?considéré comme un partisan de la baisse des taux d'intérêt, il est également considéré comme l'un des choix les moins radicaux parmi les différents noms qui ont été avancés et est peut-être plus prudent que d'autres en matière de relance monétaire massive.

Warsh "a déclaré publiquement qu'il préférait des taux plus ?bas", a dit Damien Boey, stratège de portefeuille chez Wilson Asset Management ?à Sydney. "Mais le compromis qu'il fait avec des taux plus bas est qu'il souhaite que la Fed ait un bilan plus ?réduit".

"Les marchés réagissent comme s'ils se demandaient : 'À quoi ressemblerait le monde avec un bilan plus réduit de la Fed ?'", estime le stratège.

Par ailleurs, la journée a été riche en données économiqueset les investisseurs attendent les chiffres sur l'inflation harmonisée flash en Allemagne à 13h GMT. En France, l'économie a ralenti au quatrième trimestre, montre la première estimation publiée vendredi par l'Insee, qui ?cite un ralentissement de la demande intérieure finale, compensé par une légère accélération de la consommation des ménages.

Les investisseurs surveillent également ce vendredi les tensions entre Washington et Téhéran, des responsables américains ayant déclaré que le locataire de la Maison blanche étudiait plusieurs options d'intervention en Iran. Jeudi, Donald Trump a dit envisager des discussions avec le régime, sans fournir plus ?de détails.

VALEURS EN EUROPE

La saison des résultats bat son plein et domine l'humeur des marchés en cette dernière séance du mois.

À ?Paris, Alten gagne plus de 12% après avoir fait état jeudi soir d'un quatrième trimestre meilleur que prévu.

Ailleurs en Europe, ?Electrolux s'envole de 15,58% et est en passe ?d'enregistrer sa meilleure séance depuis février 2027, le fabricant suédois d'appareils électroménagers ayant publié des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions.

Le groupe allemand de vêtements de sport Adidas progresse quant à lui ?de 5,51% après avoir annoncé jeudi le lancement d'un programme de rachat d'actions et un chiffre ?d'affaires record en 2025.

TAUX / CHANGES

Le dollar et les rendements obligataires progressent après que le président américain a déclaré son intention d'annoncer dans la journée le nom du candidat à la tête de la Fed.

Le rendement des Treasuries à dix ans progresse de 2,8 points de base à 4,2554%. Le deux ans avance de 0,4 point de base à 3,5552%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans gagne 2,0 points de base à 2,8506%. Le deux ans prend 1,4 point de base à 2,0711%.

Le dollar gagne 0,31% face à un panier de devises de référence.

L'euro perd 0,38% ?à 1,1924 dollar.

Le bitcoin recule à son plus bas niveau en deux mois face à la hausse du dollar et à la prudence qui règne avant que Donald Trump n'annonce son choix.

PÉTROLE

Les prix du pétrole reculent, à la suite des signes indiquant que les États-Unis pourraient engager un dialogue avec l'Iran au sujet de son programme nucléaire, atténuant ainsi les craintes d'une interruption de l'approvisionnement en cas d'attaque américaine.

Les prix étaient toutefois en passe d'enregistrer une forte hausse mensuelle en raison de l'intensification des tensions.

Le Brent perd 0,83% à 70,12 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 1,05% à 64,73 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 30 JANVIER :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 13h00 Inflation harmonisée (flash) janvier

- sur un mois -0,2% +0,2%

- sur un an +2,0% +2,0%

(Certaines données peuvent accuser ?un léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)