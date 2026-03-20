Pré-ouverture Wall Street vue dans le rouge, les investisseurs analysent la politique monétaire

publié le 20/03/2026

par Mara Vilcu

20 mars (Reuters) - Wall Street est attendue dans le rouge vendredi et les Bourses européennes avancent ?à mi-séance, alors que les investisseurs digèrent le ton plus restrictif des banques centrales face aux risques croissants d'inflation.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street ?en baisse de 0,14% pour le Dow Jones, de 0,34% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,51% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,21% à 7.824,59 points vers 11h13 GMT. A Francfort, le Dax avance de 0,09% et à Londres, le FTSE 100 monte de 0,08%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,27%, le FTSEurofirst ?300 gagne 0,25% et le Stoxx 600 progresse de 0,21%.

Israël a mené vendredi une nouvelle série d'attaques en Iran, au lendemain de l'appel du président américain Donald Trump à ce que l'Etat hébreu ne renouvelle pas ses frappes contre ?les infrastructures gazières de la République islamique, qui ont entraîné une escalade dans la ?guerre déclenchée le 28 février par des bombardements israélo-américains.

Jeudi soir, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Japon et le Canada ont publié une ?déclaration commune dans laquelle ils se disent prêts à se joindre aux efforts pour garantir la sécurité de la navigation dans le détroit d'Ormuz et à prendre des mesures pour stabiliser les marchés de l'énergie.

Au terme d'une semaine chargée marquée par les réunions de politique monétaire ?au sein du G7 et d'autres pays, le principal enseignement pour ?les investisseurs a été la perspective d'un resserrement monétaire plus agressif.

"Il est clair que les banques centrales ont compris qu'il ?est très dangereux d'affirmer qu'un choc énergétique est purement transitoire", a déclaré Sandra Horsfield, économiste chez Investec, tout en soulignant le risque d'effets tant directs qu'indirects.

"C'est pourquoi nous assistons à une réaction qui semble plus 'hawkish'".

Les opérateurs ne tablent plus sur une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) cette année, tandis que les contrats à terme laissent ?entrevoir une probabilité supérieure à 50% ?d'une hausse des taux de la Banque d'Angleterre (BoE) le mois prochain.

Selon certaines sources, la Banque centrale européenne (BCE) pourrait devoir entamer des discussions sur ?des hausses de taux dès avril et éventuellement resserrer sa politique monétaire en juin, alors que les marchés considéraient une hausse des taux de la BCE en avril comme ?un pari à 50-50.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET [L8N4080ML]

VALEURS EN EUROPE

Unilever, qui a annoncé vendredi être en discussions avec la société américaine McCormick & Company ?en vue de lui vendre son activité agroalimentaire, prend 0,79%.

Le fabricant allemand de puces gagne plus de 4% après ?JP Morgan a relevé sa recommandation à "surpondérer", ?estimant qu'il sera l'un des principaux bénéficiaires de la croissance de la demande en semi-conducteurs destinés à l'intelligence artificielle.

Au niveau sectoriel, les valeurs liées aux voyages se distinguent avec ?un gain de 0,99%, soulagées par le recul des prix du pétrole, tandis que le secteur ?énergétique est le seul compartiment du Stoxx 600 dans le rouge.

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans gagne 1,6 point de base à 4,2985%. Le deux ans progresse de 3,5 points de base à ?3,8683%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans avance de 2,8 points de base à 2,9818%. Le deux ans prend 4,5 points de base à 2,6112%.

CHANGES

Le dollar a reculé cette semaine après avoir atteint des sommets inégalés depuis plusieurs mois, la flambée des prix de l'énergie ayant bouleversé les perspectives concernant les taux d'intérêt mondiaux, faisant ?de la Réserve fédérale américaine la seule grande banque centrale qui ne devrait pas relever ses taux cette année.

Le dollar gagne 0,23% face à un panier de devises de référence.

L'euro perd 0,24% à 1,1560 dollar.

PÉTROLE

Les cours du pétrole progressent vendredi, bien que les principaux pays européens, le Japon et le Canada aient proposé d'unir leurs efforts pour garantir la sécurité de la navigation dans le détroit d'Ormuz et que les États-Unis aient annoncé des mesures visant à renforcer l'approvisionnement en pétrole.

Le Brent avance de 0,52% à 109,21 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 0,34% à 96,47 dollars.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 20 MARS.

(Certaines données peuvent accuser un ?léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)