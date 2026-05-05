Ouverture Wall Street ouvre en hausse, le recul du pétrole et les résultats redonnent le moral

publié le 05/05/2026

5 mai (Reuters) - La Bourse de New York a ?ouvert en hausse mardi, aidée par la légère baisse des prix du pétrole ?et les résultats des entreprises, qui compensent les craintes d'une escalade des tensions au Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 233,06 points, soit 0,48%, à 49.174,96 ?points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,62% à 7.245,40 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,80%, ?soit 199,55 points, à 25.267,35 points.

La trêve ?au Moyen-Orient semble fragile au lendemain d'interventions militaires américaines et iraniennes dans le ?Golfe, mais les investisseurs semblent continuer à trouver des raisons d'être optimistes dans les résultats trimestriels des entreprises américaines.

"Même en excluant les 'Mag ?7', les bénéfices progressent encore ?de près de 20%", signalent les analystes d'eToro, ajoutant qu'en ?dehors des méga-capitalisations technologiques, les secteurs cycliques commencent à surperformer les défensives.

"Le contexte général en matière de résultats semble également favorable", écrivent pour leur part les économistes ?de BlackRock Investment Institute.

La ?baisse des prix du pétrole mardi, qui restent toutefois très élevés, ?offre également un soutien aux actions après une nouvelle envolée des cours la ?veille.

En tant qu'exportateur net d'énergie, les États-Unis ont mieux résisté à ?la hausse des prix de l'énergie que les économies plus ?dépendantes des importations.

Les données ?commerciales américaines, publiées mardi, montrent ainsi que les exportations de biens ont bondi à ?213,5 milliards de dollars en mars, un ?chiffre record, aidées par l'augmentation des expéditions de pétrole de la part des Etats-Unis.

Aux valeurs, Pinterest bondit ?de plus de 17% dans les premiers échanges, la plateforme de partage d'images ayant anticipé un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieur aux estimations.

Palantir ?recule en revanche de 3,2% malgré le relèvement de sa prévision de chiffre d'affaires annuel et PayPal, qui a publié ses résultats du premier trimestre peu avant l'ouverture, plonge de 11%.

Les investisseurs analyseront mardi l'enquête Jolts sur les offres d'emploi, ainsi que l'indice ISM des services, tous deux prévus dans l'après-midi.

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(Rédigé par Diana Mandiá)