Pré-ouverture Wall Street vue en hausse, l'Europe nerveuse avec le pétrole et les banques centrales

publié le 30/04/2026

par Diana Mandia

30 avril (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes évoluent dans le désordre ?jeudi à mi-séance, dans une séance volatile marquée par l'envolée des prix du pétrole, une avalanche de résultats et de données macroéconomiques et les décisions de politique monétaire attendues au Royaume-Uni et ?dans la zone euro.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,55% pour Dow Jones, de 0,12% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,14% pour le Nasdaq, après les résultats de la "tech" publiés la veille. À Paris, le CAC 40 perd 0,64% à 8.020,14 points vers 10h52 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,23% et à Londres, le FTSE ?100 prend 0,95%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,24%, le FTSEurofirst 300 gagne 0,27% et le Stoxx 600 prend 0,29%.

Un article d'Axios évoquant la présentation à venir au président américain Donald Trump de plans prévoyant une nouvelle série de frappes militaires contre ?l'Iran, ainsi que les craintes d'un blocus prolongé du détroit d'Ormuz, ont fait bondir jeudi le ?prix du baril de Brent à son plus haut niveau depuis mars 2022, à plus de 126 dollars plus tôt dans la séance.

La tendance des cours s'est inversée peu ?avant midi, et les prix reculent désormais légèrement, même s'ils restent très élevés, sans raison apparente pour l'instant autre que la volatilité accrue du marché depuis le début de la guerre en Iran, il y a déjà deux mois, souligne Tamas Varga, analyste du courtier PVM.

Le Brent perd 1,69% à 116,04 ?dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule ?de 0,28% à 106,58 dollars.

Les investisseurs vivent en outre une séance riche en chiffres à analyser, avec une avalanche de résultats d'entreprises, ?notamment les banques françaises, et des indicateurs faisant état d'une accélération de l'inflation et d'un ralentissement de la croissance dans la zone euro.

Les banques centrales sont aussi au programme. La Banque d'Angleterre (BoE) a, comme prévu, laissé ses taux inchangés et la Banque centrale européenne (BCE) devrait également annoncer dans la journée qu'elle maintient le statu quo, mais leurs commentaires sur les risques d'inflation seront suivis de ?près.

Mercredi, la Réserve fédérale américaine (Fed) a laissé ?ses taux directeurs à leur niveau actuel, comme prévu, tout en faisant état de préoccupations croissantes à propos de l'inflation dans le contexte de la guerre ?au Moyen-Orient. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Les échanges en avant-Bourse reflètent une nette divergence dans le sentiment des investisseurs après la publication, mercredi soir, des résultats de plusieurs géants américains de ?la technologie. Meta et Microsoft sont indiqués en baisse dans les premiers échanges, tandis qu'Alphabet et Amazon devraient être mieux accueillis.

VALEURS EN EUROPE

À Paris, BNP Paribas perd 4,2% ?malgré un résultat net meilleur que prévu au premier trimestre, tandis que la division de banque d'investissement n'est pas parvenue à ?profiter des turbulences engendrées par la guerre en ?Iran.

Crédit Agricole et Société Générale reculent aussi nettement -de 5,5% et 4,9% respectivement - après la publication de leurs comptes trimestriels.

Le compartiment bancaire du Stoxx 600 abandonne 1,05%, l'une des pires performances sectorielles de ?la séance.

Le constructeur automobile Stellantis chute de plus de 6%, alors que le groupe a renoué avec un ?bénéfice net au premier trimestre.

Technip Energies, qui a abaissé ses prévisions financières pour 2026, invoquant l'impact des tensions persistantes au Moyen?Orient sur l?exécution des projets, cède 9%.

Ailleurs en Europe, Universal Music Group plonge de 6,7% après avoir ?annoncé une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre due à la dépréciation du dollar et avoir déclaré son intention de céder la moitié de sa participation dans Spotify.

TAUX

Les rendements obligataires reculent légèrement jeudi, après les hausses enregistrées dans la matinée et les fortes remontées de la veille, dans un contexte de volatilité des cours du pétrole et dans l'attente des décisions des ?banques centrales.

Le rendement des Treasuries à dix ans recule de 1,6 point de base à 4,3997%. Le deux ans perd 3,4 points de base à 3,8977%.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans perd 1,1 point de base à 3,0847%. Le deux ans cède 2,6 points de base à 2,6900%.

CHANGES

Le dollar perd 0,45% face à un panier de devises de référence, alors que les prix du pétrole reculent après une nouvelle envolée au cours des dernières heures et que les autorités japonaises ont envoyé des signaux quant à une éventuelle intervention sur le yen.

L'euro gagne 0,21% à 1,1702 dollar.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 30 AVRIL :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Inscriptions hebdomadaires au semaine au 215.000 214.000

chômage 20 avril

USA 12h30 Inflation PCE mars

- sur un mois 0,7% 0,4%

- sur un an 3,5% 2,8%

USA PIB (première estimation) T1

- sur un trimestre 2,3% 0,5%

(Certaines données peuvent accuser un ?léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)