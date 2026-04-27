Pré-ouverture Wall Street ouvre en ordre dispersé, retour des craintes sur l'IA

publié le 28/04/2026

28 avril (Reuters) - La Bourse de New York ?a ouvert en ordre dispersé, les valeurs technologiques sous pression après leurs récents ?gains, les investisseurs se demandant si l'IA est capable de générer une croissance significative pour le secteur, à la veille d'une journée riche en résultats des "Sept ?Magnifiques".

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 172,51 points, soit 0,35%, à 49.340,30 points et le ?Standard & Poor's 500, plus large, recule de ?0,52% à 7.136,58 points.

Le Nasdaq Composite cède 1,14%, soit 283,77 points, ?à 24.603,33 points.

Le Wall Street Journal a rapporté lundi que la start-up OpenAI n'avait pas atteint ses objectifs internes en matière ?d'utilisateurs hebdomadaires et de chiffre ?d'affaires, ce qui soulève des inquiétudes quant à la ?capacité de la société mère de ChatGPT à financer ses dépenses colossales en centres de données et pèse sur les valeurs technologiques.

L'action Oracle, dont la dépendance ?vis-à-vis d'OpenAI dans ?le domaine du "cloud computing" fait l'objet d'une attention particulière, plonge de ?5% dans les premiers échanges.

Les secteur des semi-conducteurs recule également, Nvidia, AMD ?et Coreweave perdant respectivement 3%, 5% et 6,5%.

Ces baisses interviennent ?après le regain d'optimisme observé à la fin de la ?semaine dernière, sous l'impulsion ?d'Intel, et à quelques heures de la publication, mercredi et jeudi, des résultats ?trimestriels de plusieurs membres du club ?des "Sept Magnifiques".

Parallèlement, l'incertitude qui règne au Moyen-Orient maintient les prix du pétrole à un niveau élevé, ce ?qui attise les craintes d'inflation à la veille de l'annonce de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), imposant la prudence.

Sur ?le reste des valeurs, Coca-Cola gagne 5,4% après avoir relevé mardi sa prévision de bénéfice annuel ajusté, misant sur une demande soutenue.

Spotify, qui a prévu un bénéfice opérationnel en dessous des attentes pour le trimestre en cours, perd plus de 13%.

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(Rédigé par Diana Mandiá, édité ?par Benoit Van Overstraeten)