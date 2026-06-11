Ouverture Wall Street ouvre en ordre dispersé, grande attente pour le début de SpaceX

publié le 12/06/2026

12 juin (Reuters) - La Bourse de New ?York a ouvert en ordre dispersé vendredi, les investisseurs évaluant la possibilité ?d'une fin imminente du conflit au Moyen-Orient tout en se préparent au début de cotation de SpaceX sur le Nasdaq.

Dans les premiers échanges, ?l'indice Dow Jones gagne 316,33 points, soit 0,62% à 51.165,08 points et le Standard & ?Poor's 500, plus large, progresse de ?0,18% à 7.407,28 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,03% à 25.801,22 points.

Le ?président américain Donald Trump a laissé entendre jeudi qu'un protocole visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient ?et à rouvrir le ?détroit d'Ormuz pourrait être signé dès ce week-end, ce ?qui fait reculer les prix du pétrole sous la barre des 90 dollars le baril, malgré des incertitudes qui entourent encore l'éventuel ?accord.

Qu'il y ait ?ou non un accord au Moyen-Orient, la séance de ce ?vendredi pourrait entrer dans l'histoire, alors que SpaceX, la société ?spatiale d'Elon Musk, devrait faire son entrée au Nasdaq ?dans le courant de la journée et se classer ?immédiatement parmi les ?plus grandes entreprises cotées à New York.

"Je pense qu'il y aura un ?enthousiasme débordant au départ, car ?les investisseurs croient fermement en l'avenir de SpaceX (...) Selon l'ampleur de la réaction initiale, cela ?pourrait entraîner une forte baisse par la suite", note Melissa Brown, analyste chez SimCorp.

En attendant, les actions des sociétés du secteur ?spatial reculent dans les premiers échanges vendredi.

Rocket Lab perd 5,4% et Intuitive Machines abandonne 9%.

Sur le reste des valeurs, Adobe perd 7% après avoir annoncé jeudi soir le départ de son directeur financier, Dan Durn.

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(Rédigé par Diana Mandiá, ?édité par Augustin Turpin)