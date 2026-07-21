Pré-ouverture Wall Street vue en baisse avant Alphabet, l'Europe progresse malgré la flambée des prix du pétrole

publié le 22/07/2026

par Diana Mandia

22 juillet (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse dans l'attente des résultats d'Alphabet, tandis que les Bourses européennes progressent ?mercredi à mi-séance, portées par une pluie de résultats d'entreprise, même si les craintes inflationnistes restent vives avec la nouvelle flambée des cours du pétrole. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en baisse de 0,07% pour le ?Dow Jones, de 0,27% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,65% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 0,88% à 8.436,72 points vers 11h14 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,29% et à Londres, le FTSE 100 prend 1,20%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,20%, le FTSEurofirst 300 de 0,41% et le Stoxx 600 de 0,44%.

Les actions poursuivent leur progression mercredi en Europe après une ouverture plutôt hésitante, soutenues par une nouvelle série de résultats financiers ?publiés par les entreprises du continent, malgré les tensions persistantes sur le marché pétrolier depuis la reprise du conflit au Moyen-Orient, que les investisseurs observent avec une réelle inquiétude.

Les frappes américaines, suivies de représailles iraniennes, se sont poursuivies pendant la nuit et trois pétroliers transportant du pétrole brut saoudien ont ?fait demi-tour en mer Rouge en raison des menaces proférées par les Houthis, qui s'ajoutent aux perturbations de la ?navigation dans le détroit d'Ormuz. Cela s'est traduit par une nette remontée des prix du pétrole, le Brent gagnant 3,77% à 94,44 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 3,55% à ?87,33 dollars.

La reprise des frappes au Moyen-Orient remet les craintes inflationnistes au premier plan après une accalmie des prix en juin due notamment au protocole d'accord signé entre Washington et Téhéran, et pèse particulièrement à l'approche des décisions de politique monétaire des grandes banques centrales.

La Banque centrale européenne (BCE) doit laisser ses taux inchangés jeudi, mais les marchés anticipent un relèvement ?de 25 points de base en septembre, ainsi qu'une probabilité d'environ 60% d'une deuxième ?hausse avant fin 2026, selon les données compilées par LSEG.

Au Royaume-Uni, l'inflation ralentit plus que prévu sur un an en juin, mais il est possible que ?ce répit ne soit lui aussi que temporaire.

"Les factures énergétiques des ménages ne reflètent pas encore pleinement le choc sur les prix de l'énergie observé cet été", souligne Felix Feather, économiste chez Aberdeen Investments, qui anticipe une remontée de l'inflation au-dessus de ses niveaux actuels au cours de l'année, jusqu'à dépasser les 3%, même si les tensions au Moyen-Orient venaient à s'atténuer.

La Réserve fédérale américaine (Fed), la Banque d'Angleterre (BoE) et la Banque du Japon (BoJ) tiendront leurs réunions respectives ?la semaine prochaine.

Les investisseurs attendent également les résultats ?d'Alphabet mercredi après la clôture de Wall Street, et notamment les perspectives d'investissement de la société mère de Google dans l'IA, ce qui constitue un nouveau test pour un ?secteur qui a alimenté le rallye des Bourses cette année mais qui suscite à nouveau la méfiance des investisseurs.

"Les interrogations concernant le retour sur investissement dans l'IA, l'augmentation des émissions obligataires des hyperscalers et les prix élevés des puces ?persistent. Il est peu probable qu'elles trouvent une réponse à très court terme", écrit dans une note Wolf von Rotberg, stratégiste actions chez J. Safra Sarasin.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET [L8N43O0SZ]

Outre ?Alphabet, Tesla et IBM donneront également aux investisseurs un aperçu de la situation du secteur technologique avec la publication, après la clôture, de leurs résultats trimestriels ?respectifs.

VALEURS EN EUROPE

À Paris, Airbus bondit de 6,2% après ?avoir lancé un programme de rachat d'actions de 5 milliards d'euros et dévoilé de nouveaux objectifs à moyen terme la veille.

L'équipementier automobile français Opmobility prend 1% à la faveur de la publication d'un chiffre d'affaires en croissance organique ?sur les six premiers mois de son exercice financier.

Ailleurs en Europe, la banque espagnole Santander avance de près de 2%, ?grâce notamment à la hausse de 17% de son bénéfice net sous-jacent au deuxième trimestre.

Au niveau sectoriel, la technologique (-1,12%) et les voyages (-0,45%) sont pénalisés respectivement par la prudence qui règne avant la publication des résultats d'Alphabet et par la hausse des prix du pétrole.

TAUX

Le ?rendement de l'obligation d'État allemande à deux ans, le plus sensible aux anticipations sur les taux, a atteint mercredi son plus haut niveau depuis deux ans, sur fond de paris renforcés concernant les hausses de taux à venir dans la zone euro.

Il avance de 2,6 points de base vers 11h04 GMT, s'établissant à 2,8215% après avoir touché un niveau de 2,8221% plus tôt dans la séance.

Le rendement du Bund allemand à dix ans gagne quant ?à lui 1,8 point de base à 3,1837%.

En France, où les craintes inflationnistes s'ajoutent à une situation budgétaire incertaine, le rendement de l'OAT à dix ans progresse de 2,6 points de base pour s'établir à 3,9867%, frôlant ainsi les 4%, un niveau qui n'a plus été atteint depuis juin 2009.

Les rendements obligataires sont plutôt stables aux Etats-Unis, où celui des Treasuries à dix ans ressort à 4,6302% et celui du titre à deux ans à 4,2616%.

CHANGES Le dollar reste stable face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro grappille 0,04% à 1,1402 dollar.

Le yen s'affiche à 163,03 pour un dollar, en légère hausse alors que, selon certaines sources, la Banque du Japon (BoJ) pourrait relever ses taux plus rapidement si l'inflation s'accélère et que la ministre japonaise des Finances a déclaré que le gouvernement restait prêt à prendre des mesures décisives sur le marché des changes.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA ?DU 22 JUILLET

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá)