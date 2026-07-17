Ouverture Wall Street ouvre en hausse avec la reprise de la "tech"

publié le 20/07/2026

20 juillet (Reuters) - La Bourse de New York a ?ouvert en hausse lundi, les valeurs des semi-conducteurs reprenant des couleurs après le recul enregistré ?la semaine dernière, alors que s'ouvre une semaine charnière en termes de résultats et que le Moyen-Orient retient l'attention.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 136,27 points, soit 0,26%, à ?52.282,69 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,54% à 7.498,19 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,82%, soit ?208,09 points, à 25.728,34 points.

L'indice Philadelphia SE ?Semiconductor prend plus de 3% à l'ouverture, après avoir clôturé vendredi à plus de ?20% en dessous de son plus haut historique atteint fin juin, confirmant ainsi une tendance baissière. Il affichait toutefois une hausse d'environ 65% depuis le ?début de l'année.

La forte hausse ?des dépenses d'investissement dans l'intelligence artificielle (IA) a propulsé les valeurs des ?fabricants de puces, contribuant à ce que les indices américains à forte composante technologique atteignent des niveaux records.

Mais le recul enregistré la semaine dernière par le secteur a fait craindre ?que le rallye technologique ?ne soit allé trop loin.

"La marge d'erreur est un peu plus étroite ?sur le marché à l'heure actuelle. Tout événement ou toute nouvelle concernant les résultats ?pourrait probablement faire baisser le marché", a déclaré Jack Herr, analyste en investissement ?senior chez GuideStone Funds.

"À l'approche du second semestre, les attentes du ?marché sont plus élevées ?qu'auparavant", a-t-il ajouté.

Les investisseurs suivent également de près la situation au Moyen-Orient, marquée par un ?neuvième jour consécutif de reprise des hostilités.

Des médiateurs ?ont transmis à l'Iran une proposition prévoyant un cessez-le-feu de dix jours afin de trouver les moyens de relancer ?l'accord provisoire conclu en juin, a dit à Reuters un haut responsable iranien, venant apaiser quelque peu les marchés.

Toutefois, les Houthis mettent en oeuvre un blocus naval contre ?l'Arabie saoudite avec effet immédiat, a annoncé lundi leur porte-parole militaire dans un discours télévisé.

Aux valeurs, Domino's Pizza gagne 3,8% après que le chiffre d'affaires trimestriel de la chaîne de pizzerias a légèrement dépassé les estimations.

Les semi-conducteurs sont ainsi en hausse, Micron Technology et Western Digital progressant respectivement 5% et 4,5%.

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(Rédigé par Coralie ?Lamarque, édité par Benjamin Mallet)