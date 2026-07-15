Pré-ouverture États-Unis: Les valeurs à suivre à Wall Street

publié le 16/07/2026

16 juillet (Reuters) - Principales valeurs à ?suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à ?terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,01% pour le Dow Jones, de 0,12% pour ?le Standard & Poor's 500 et de 0,45% pour le Nasdaq:

* UNITEDHEALTH GROUP ?et GE AEROSPACE doivent publier ?leurs résultats jeudi avant l'ouverture de la Bourse ?de New York, tandis que NETFLIX le fera après la cloche.

* UNITED AIRLINES a dit ?mercredi s'attendre à ?des dépenses supplémentaires de carburant de près ?de 6 milliards de dollars en 2026 par rapport à ses estimations du début de l'année, la flambée ?des cours du ?pétrole pesant sur ses perspectives de bénéfice ?pour le troisième trimestre et l'ensemble de l'exercice.

L'action recule ?de 2,4% en avant-Bourse.

* TSMC - L'action cotée ?aux États-Unis perd près de 3% lors des ?échanges en ?avant-Bourse après la publication des résultats trimestriels de la société ?taïwanaise.

* SPACEX - L'action de ?l'entreprise de satellites du milliardaire Elon Muskest est passée mercredi pour la ?première fois sous son cours d'introduction en Bourse (135 dollars) avant de clôturer la séance juste au-dessus ?de ce niveau à 135,27 dollars.

* UBER a lancé jeudi une offre publique d'achat sur Delivery Hero, valorisant la société allemande de livraison de repas à environ 14,8 milliards de dollars (12,9 milliards d'euros).

(Rédigé par Diana Mandia, édité ?par Augustin Turpin)