Pré-ouverture Wall Street vue sans direction, l'Europe dans le rouge, avant l'IPO de SK Hynix

publié le 10/07/2026

par Coralie Lamarque

10 juillet (Reuters) - Wall Street est attendue sans direction et les Bourses européennes basculent ?dans le rouge à mi-séance, les investisseurs se préparant à la fulgurante entrée au Nasdaq du fabricant de puces sud-coréen SK Hynix, tout en restant ?prudents face à la situation au Moyen-Orient.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,21% pour le Dow Jones, tandis que le Standard & Poor's-500 et le Nasdaq sont vus en baisse de 0,05% et de 0,33% respectivement. À Paris, le CAC 40 perd 0,07% à 8.320,89 ?points vers 11h32 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,05% et à Londres, le FTSE 100 grignote 0,05%.

L'indice EuroStoxx 50 recule de 0,21%, le FTSEurofirst 300 de 0,04% et le Stoxx 600 ?de 0,05%.

Outre-Atlantique, la séance s'annonce marquée par l'arrivée au Nasdaq du fabricant de ?puces sud-coréen SK Hynix, en passe de devenir la deuxième plus importante introduction en Bourse (IPO) au monde derrière celle de Space X ?le mois dernier.

Cette entrée devrait également faire office de test pour l'ensemble du secteur des semi-conducteurs, sujet à des craintes récurrentes concernant notamment la pérennité de l'engouement pour les valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA).

La demande pour l'IPO aux États-Unis du ?géant sud-coréen, déjà coté à Séoul, a dépassé de plus ?sept fois le nombre d'actions disponibles, a déclaré une source au fait du dossier.

En parallèle de la ?technologie, le contexte géopolitique appelle de nouveau les marchés à la prudence, face à des reprises de frappes au Moyen-Orient et aux déclarations du président américain Donald Trump indiquant en milieu de semaine que le cessez-le-feu avec l'Iran était terminé.

En Europe, les données définitives de l'inflation pour le mois de juin ?en Allemagne et en France ?ont confirmé vendredi le ralentissement constaté en première estimation, avant que le regain de tensions au Moyen-Orient ne vienne tempérer ?cette perspective.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

À Londres, la compagnie aérienne à bas prix easyJet s'envole de 14,8% après avoir donné son ?accord de principe à une offre de rachat d'Apollo Global, écartant ainsi une offre inférieure de Castlelake.

À Paris, ArcelorMittal grimpe de 6,1%, ?se hissant ainsi en tête du CAC 40, après un relèvement de la recommandation de la part ?de JP Morgan.

PÉTROLE

Les cours pétroliers augmentent ?légèrement et sont en passe d'enregistrer une hausse hebdomadaire.

La reprise des affrontements entre les États-Unis et l'Iran vient perturber le trafic maritime dans le détroit ?d'Ormuz, attisant les craintes de perturbations de l'approvisionnement.

Le Brent prend 0,69% à 76,83 dollars ?le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,54% à 72,47 dollars.

TAUX

Outre-Atlantique, le rendement des Treasuries à dix ans abandonne 0,2 point de base à 4,5372%, ?tandis que le deux ans avance de 0,8 point de base à 4,1702%.

Outre-Rhin, le rendement du Bund allemand à dix ans perd 1,4 point de base à 3,0381% et le deux ans lâche 0,7 point de base à 2,6431%.

CHANGES

Hormis le yen, le marché des changes observe peu de ?fluctuations, le dollar abandonnant 0,05% face à un panier de devises de référence tandis que l'euro grappille 0,03% à 1,1430 dollar.

La monnaie nippone a rebondi vendredi après l'annonce de l'intention du Japon d'encourager les fonds de pension à accroître leurs placements dans des actifs financiers nationaux, une mesure qui, selon les analystes, pourrait apporter un soutien plus important à la devise malmenée qu'une intervention sur les marchés.

Le yen (JPY=) s?échangeait en fin de séance en hausse de 0,4% à 161,70 pour un dollar.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 10 JUILLET

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé ?par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)