Fermeture Wall Street termine en hausse, porté par SpaceX et l'espoir d'un accord au M-O

publié le 12/06/2026

12 juin (Reuters) - La Bourse de New York a fini en légère ?hausse vendredi après l'introduction historique de SpaceX, alors que l'Iran et les Etats-Unis semblaient se rapprocher pour mettre ?fin à leur conflit.

L'indice Dow Jones a gagné 0,70%, ou 353,51 points, à 51.202,26 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 37,16 points, soit 0,50% à 7.431,46 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 79,18 ?points, soit 0,31% à 25.888,844 points.

Les Etats-Unis et l'Iran ont déclaré vendredi être proches d'un accord pour mettre fin à leur conflit entamé le 28 ?février, un haut responsable américain avançant qu'un texte satisfaisant ?les deux parties avait été rédigé.

Les plus hautes institutions iraniennes se réunissaient pour discuter du projet d'accord, ?selon le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

Les marchés observaient de près l'introduction en bourse de SpaceX qui a grimpé de 20%, faisant de l'entreprise d'Elon Musk une des ?plus grosses capitalisations boursières aux Etats-Unis.

Le titre ?évoluait entre des hausses de 15% à 30% pour finalement atteindre à la ?clôture 161 dollars, en hausse de 20% par rapport à un prix d'introduction fixé jeudi soir à 135 dollars.

Les actions des sociétés du secteur spatial ont reculé vendredi. Rocket <Lab RKLB.O> a perdu 10,8% et Intuitive Machines 13,1% alors ?que Planet Labs cédait ?8,8%.

Mike Dickson, responsable de la recherche et des stratégies quantitatives chez Horizon Investments à Charlotte, ?en Caroline du Nord, s'est dit surpris par le manque de volatilité observé jusqu'à présent chez SpaceX, compte tenu ?de l'engouement suscité par son introduction en bourse.

"On pourrait assister à une légère hausse tout au ?long de la journée, car il n'y a pas de vendeurs et cela ?pourrait attirer quelques acheteurs supplémentaires."

Les ?progrès dans les négociations au Moyen-Orient ont contribué à redonner confiance, a déclaré Jake Dollarhide, directeur général de Longbow ?Asset Management, à Tulsa, dans l'Oklahoma.

"Il y a toujours ?un espoir de paix. Trump a annulé les attaques (...) Les parties tierces confirment qu'un accord de paix arrive."

Cela met de la pression sur ?les prix du pétrole et réduit les inquiétudes quant à une hausse de l'inflation et des taux d'intérêts, ajoute-t-il.

Les investisseurs seront aussi attentifs à la prochaine réunion monétaire de la Réserve fédérale (Fed) la semaine prochaine qui ?sera la première présidée par son nouveau président, Kevin Warsh.

Tesla, autre propriété d'Elon Musk, avançait de 1,8%.

Adobe chutait de son côté de 6,8% après le départ de son dirigeant Dan Durn.

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