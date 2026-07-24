Pré-ouverture Wall Street ouvre en ordre dispersé, focus sur les résultats et le Moyen-Orient

publié le 24/07/2026

24 juillet (Reuters) - La Bourse de New York ?a ouvert vendredi en ordre dispersé, les investisseurs analysant une nouvelle série de ?résultats financiers tout en suivant de près les tensions persistantes au Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 101,85 points, soit 0,20% à 51.813,50 points, ?tandis que le Standard & Poor's 500, plus large, grappille 0,05% à 7.411,71 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,11% ?à 25.109,83 points.

La légère baisse du prix ?du pétrole apaise quelque peu les tensions sur le marché obligataire et ?soutient les actions, même si les craintes inflationnistes restent vives à quelques jours de la réunion de la Réserve fédérale (Fed) et ?limitent les gains.

Les marchés ?tablent sur une probabilité d'environ 33% que la banque centrale ?américaine procède à une hausse des taux mercredi prochain, contre 12% la semaine précédente, selon l'outil FedWatch du CME.

"La position raisonnable, et à vrai dire la ?plus probable, serait ?de laisser passer la réunion du 29 juillet sans rien changer ?à la politique monétaire. Dans ce cas, les marchés se diront que ?c'est reculer de quelques semaines. Une hausse des taux d'ici la ?réunion du 16 septembre est actuellement dans les cours", ?écrivent les analystes d'ODDO.

Les ?indices sortent par ailleurs d'une séance difficile la veille, le secteur technologique ayant ?fait l'objet de ventes après que ?les résultats d'Alphabet et de Tesla ont ravivé les doutes concernant les dépenses consacrées à l'intelligence artificielle (IA).

Les ?deux géants de la tech évoluent en légère hausse vendredi dans les premiers échanges.

Sur le reste des valeurs, Intel prend 1,26% après avoir fait ?état jeudi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice supérieurs aux attentes au deuxième trimestre.

Verizon, qui a relevé son objectif de bénéfice ajusté et de flux de trésorerie disponible, avance de 2,5%.

American Express perd près de 5% après la publication de ses résultats.

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(Rédigé par Diana Mandiá, ?édité par Jean-Stéphane Brosse)