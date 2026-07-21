Ouverture Wall Street ouvre en baisse avant les résultats d'Alphabet

publié le 22/07/2026

22 juillet (Reuters) - La Bourse de New ?York a ouvert en baisse mercredi, les investisseurs faisant preuve ?de prudence vis-à-vis du secteur technologique dans l'attente des résultats d'Alphabet en fin de journée.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow ?Jones perd 0,13% à 52.157,40 points et le Standard & Poor's 500, plus large, ?recule de 0,30% à 7.486,83 points.

Le ?Nasdaq Composite abandonne 0,58% à 25.686,98 points.

La maison mère ?de Google doit publier ses chiffres trimestriels mercredi après la clôture de Wall Street, ce qui ?constituera un test de ?grande envergure pour le secteur lié à ?l'intelligence artificielle (IA), qui suscite depuis plusieurs semaines la méfiance des investisseurs.

Les opérateurs font part de leurs réserves face à une technologie ?en plein ?essor qui a permis aux fabricants de semi-conducteurs d'afficher ?des perspectives spectaculaires et conduit les géants de la ?cote à revoir à la hausse leurs plans ?d'investissement et leur endettement.

Dans l'attente, et dans un ?contexte où la ?confiance continue d'être affectée par la forte hausse des prix ?du pétrole, les actions du ?secteur évoluent sur une note prudente et l'indice Philadelphia SE Semiconductor, qui avait ?bondi de plus de 5% la veille recule légèrement dans les premiers échanges (-0,5%).

Malgré la tendance observée chez ses ?concurrents, Super Micro Computer grimpe de 20% après avoir anticipé des résultats solides.

AT&T avance quant à lui de 4%, l'opérateur de télécommunications ayant enregistré un nombre d'abonnés mobiles supérieur aux prévisions au deuxième trimestre.

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(Rédigé ?par Diana Mandiá)