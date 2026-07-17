Pré-ouverture Wall Street vue en hausse, l'Europe passe dans le vert, des avancées diplomatiques en vue au M.-O

publié le 20/07/2026

par Coralie Lamarque

20 juillet (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse lundi et les Bourses européennes évoluent dans ?le vert à mi-séance, soulagées par la perspective d'un cessez-le-feu entre Washington et Téhéran pour reprendre les négociations, tandis que les cours pétroliers effacent leurs gains de début de séance.

Les ?futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,40% pour le Dow Jones, de 0,51% pour le Standard & Poor's-500 et de 1,05% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,44% à 8.375,17 points vers 11h53 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,25% tandis qu'à Londres, le FTSE 100 cède 0,21%.

L'indice EuroStoxx 50 ?avance de 0,36%, le FTSEurofirst 300 de 0,19% et le Stoxx 600 de 0,22%.

Alors que la saison des résultats s'apprête à battre son plein, les investisseurs étaient partagés en début de séance, face à un neuvième jour consécutif ?de bombardements américains en Iran et une résurgence des craintes inflationnistes en amont des réunions ?de politique monétaire.

L'horizon s'éclaircit toutefois à mi-séance, les médiateurs ayant transmis à l'Iran une proposition visant à apaiser le conflit avec les États-Unis, qui prévoit un ?cessez-le-feu de dix jours afin de trouver les moyens de relancer l'accord provisoire conclu le mois dernier, a déclaré à Reuters un haut responsable iranien.

Les cours pétroliers avaient ouvert la semaine sur une envolée, le Brent ayant dépassé plus tôt la barre des 90 dollars le ?baril pour la première fois depuis plus d'un mois, avant de ?redescendre.

Tandis que la Banque centrale européenne tient jeudi sa réunion de politique monétaire, les marchés anticipent un nouveau resserrement de ?la part de Francfort, jugeant l'institution susceptible de relever ses taux en septembre et évaluant à 80% la probabilité d?une nouvelle hausse d?ici la fin de l?année.

En parallèle des craintes liées à la géopolitique, l'intelligence artificielle (IA) suscite également un regain d'inquiétudes, appelant les investisseurs à la prudence et à la sélectivité.

"Dans la phase actuelle du marché, l?euphorie générale tend ?à se dissiper pour laisser place ?à une analyse plus poussée des fondamentaux", a écrit dans une note David Mellul, directeur général de Varenne Capital Partners.

LES VALEURS À SUIVRE À ?WALL STREET

PÉTROLE

Les cours du pétrole ont effacé leurs gains initiaux après que le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que les négociations avec les États-Unis pourraient se poursuivre ?en fonction des intérêts nationaux.

"Les déclarations du porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, selon lesquelles le pays a reçu de nouvelles propositions de la ?part de médiateurs, ont entraîné une correction des cours du pétrole, qui ont perdu tous leurs gains antérieurs, bien ?que les flux transitant par le détroit d?Ormuz ?restent faibles", a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS.

Le Brent perd désormais 1,27% à 86,98 dollars le baril, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de ?1,89% à 80,93 dollars.

VALEURS EN EUROPE

Le compartiment du tourisme affiche la plus forte baisse sectorielle, avec ?une baisse de 1,1%, face à la flambée des cours pétroliers de mauvais augure pour le carburant des compagnies aériennes.

La publication des résultats de Ryanair, faisant état d'un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes, pèse ?également sur le secteur, l'action de la compagnie aérienne à bas prix irlandaise chutant de 7,2%.

TAUX

Sensible aux anticipations sur les taux, le rendement de l'obligation d'État allemande à deux ans a touché, en début de séance, son plus haut niveau depuis deux ans, à 2,8174%.

À mi-séance, le rendement du Bund allemand à deux ans abandonne 1,4 point ?de base à 2,7635%, tandis que le dix ans cède de 0,2 point de base à 3,1223%.

De l'autre côté de l'Atlantique, le rendement des Treasuries à dix ans progresse de 1,1 point de base à 4,5515% et le deux ans de 0,5 point de base à 4,1767%.

CHANGES

Les devises démarrent la semaine sur de faibles variations, les analystes estimant que le marché des changes a pris acte de la reprise des hostilités au Moyen-Orient, bien que restant nerveux en attendant davantage de développements.

Le dollar grappille 0,01% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,05% à 1,1433 dollar.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 20 JUILLET

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un ?léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)