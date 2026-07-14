Pré-ouverture Wall Street vue en hausse, l'Europe reste dans le rouge, la tech dans le viseur

publié le 15/07/2026

par Coralie Lamarque

15 juillet (Reuters) - Wall Street est attendue en légère hausse mercredi, tandis que les Bourses européennes restent dans ?le rouge à mi-séance, la technologie et les résultats encourageants d'ASML tentant d'offrir un certain répit aux craintes liées au conflit au Moyen-Orient.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street ?en baisse de 0,01% pour le Dow Jones, tandis que le Standard & Poor's-500 et le Nasdaq sont attendus en hausse de 0,13% et de 0,46% respectivement.

À Paris, le CAC 40 perd 0,27% à 8.344,50 points vers 11h26 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,80% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,27%.

L'indice EuroStoxx 50 recule de 0,20%, le FTSEurofirst 300 de 0,13% et le Stoxx ?600 de 0,14%.

Le plus grand fournisseur mondial d?équipements pour la fabrication de puces, ASML, a relevé mercredi ses prévisions pour l'année en cours, tout en annonçant des plans d?augmentation de sa capacité de production, la demande liée à l?intelligence artificielle ayant permis à l?entreprise ?de dépasser les attentes en matière de résultats trimestriels.

Ces perspectives de la part du géant néerlandais ?permettent au compartiment technologique européen de se démarquer dans une séance tirant sur le rouge, avec un gain de près de 0,85%.

"La divergence entre les États-Unis et l?Europe semble ?principalement due aux valeurs technologiques, qui surperforment à nouveau", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote, ajoutant que les résultats d?ASML ont été "très satisfaisants".

Alors que la saison des résultats d'entreprises commence doucement à s'amplifier, la situation au Moyen-Orient continue de retenir l'attention des investisseurs en raison des craintes inflationnistes découlant des ?fluctuations des prix de l'énergie avec les tensions autour du détroit d'Ormuz.

Tandis que ?le blocus américain a été rétabli mardi soir, en s'appliquant aux ports iraniens et aux zones côtières du pays, les frappes militaires ?se poursuivent dans la région, ce qui contribue à maintenir le baril de Brent au-dessus de la barre des 85 dollars.

En parallèle, la publication mardi des données sur l'inflation américaine, qui a ralenti plus que prévu sur un an en juin, influence les perspectives des opérateurs quant aux décisions de politique monétaire à venir, avec celle de la Banque centrale européenne prévue (BCE) prévue jeudi prochain.

Plusieurs responsables ?de l'institut de Francfort ont appelé mercredi ?à la vigilance en matière de taux d'intérêt, sans pour autant recommander un resserrement de la politique monétaire, soulignant que les effets de second tour de ?l'inflation ne s'étaient pas encore concrétisés.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET [L8N43H0O9]

PÉTROLE

Les cours pétroliers poursuivent leur reprise à la hausse, alors que le président américain Donald Trump a réimposé un blocus naval ?sur tous les ports iraniens et que le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien a menacé de bloquer d'autres "couloirs d'exportation qui bénéficient aux États-Unis et leurs alliés".

Le ?Brent avance de 0,93% à 85,52 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,81% à 79,98 dollars.

VALEURS ?EN EUROPE

À Amsterdam, ASML prend 3,5% après un ?bond de près 8% à la suite de ses résultats, entraînant dans son sillage d?autres valeurs liées à l?IA, après une récente volatilité due aux inquiétudes concernant les valorisations et les prévisions ?de dépenses dans ce domaine.

Lanterne rouge du SBF 120, Vusion chute de 7,3% après qu'AlphaValue a entamé le ?suivi de la valeur avec une recommandation à "vendre", soulignant de graves risques liés à la trésorerie et au chiffre d'affaires

Le tiroir du luxe se distingue, avec un gain d'environ 2,2% dans le sillage de la publication de résultats ?meilleurs que prévu de Richemont dont l'action grimpe de 5,2%.

À Paris, le titre Kering prend 3%, tandis que LVMH et Hermès avancent d'environ 1,6%.

TAUX

Les taux des obligations affichent une légère hausse, au lendemain de la publication des données sur l'inflation américaine qui ont montré que les prix à la consommation ont ralenti plus que prévu en juin.

Outre-Atlantique, le rendement des Treasuries à dix ans progresse ?de 2,3 points de base à 4,6076% et le deux ans de 2,6 points de base à 4,2186%.

Outre-Rhin, le rendement du Bund allemand à dix ans avance de 3,8 points de base à 3,1073% et le deux ans de 3,9 points de base à 2,7612%.

CHANGES

Le marché des changes observe peu de variations, les données sur l'inflation américaines la veille ayant tempéré les anticipations d'une hausse des taux à court terme par la Réserve fédérale, malgré les craintes que la hausse des prix du pétrole ne ravive les risques d'inflation.

Le dollar grappille 0,03% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro cède 0,02% à 1,1417 dollar.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 15 JUILLET :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Prix à la production juin

- sur un mois 0,0% 1,1%

- sur un an 6,2% 6,5%

USA 12h30 Empire State juillet 8,80 5,70

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser ?un léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)