Pré-ouverture Wall Street ouvre dans le désordre, le Moyen-Orient et les semi-conducteurs pèsent

publié le 13/07/2026

13 juillet (Reuters) - La Bourse de New York a ?ouvert en ordre dispersé lundi, la nouvelle escalade militaire entre l'Iran et les États-Unis faisant ?grimper les cours du pétrole, tandis que les actions du secteur des semi-conducteurs font l'objet d'opérations de prise de bénéfices.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 47,44 points, soit 0,09% ?à 52.684,45 points, tandis que le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,31% à 7.552,13 points.

Le Nasdaq Composite ?cède 0,74% à 26.086,96 points.

Les hostilités se poursuivent ?entre les Etats-Unis et l'Iran dans le Golfe et Téhéran a affirmé avoir fermé ?de nouveau le détroit d'Ormuz, une voie vitale pour l'approvisionnement énergétique mondial qui avait été rouverte dans le cadre du protocole d'accord signé par ?les deux parties en juin.

L'escalade ?se traduit par une augmentation d'environ 3% des prix du pétrole, ?une nouvelle flambée que les investisseurs observent avec méfiance, d'autant plus que l'accord conclu le mois dernier avait fait naître l'espoir que, finalement, l'inflation énergétique ne serait pas si durable.

Sans surprise, ?les compagnies pétrolières ?Exxon Mobil et Chevron profitent de la hausse des cours du brut ?et progressent respectivement de 1,5% et 1,9% à l'ouverture.

Au risque géopolitique s'ajoutent les difficultés du ?secteur des semi-conducteurs, qui pèsent sur le Nasdaq, après une entrée en ?Bourse en fanfare de SK Hynix à Wall Street vendredi et ?alors que l'approche de ?la saison des résultats ramène la prudence sur les valorisations élevées et les prévisions spectaculaires ?du secteur.

Le titre SK Hynix coté aux États-Unis ?recule de 7,7% dans les premiers échanges lundi après un gain de 14% vendredi à New York, tandis que ?que Micron perd 5,6% et Western Digital, Seagate Technology et Sandisk perdent entre 5% et 7%.

La semaine s'annonce par ailleurs riche en données économiques, notamment l'inflation américaine du ?mois de juin, et en résultats des grandes banques américaines, qui devraient donner une vision actualisée de l'impact de la guerre sur l'évolution des prix et sur l'activité économique.

Selon LSEG I/B/E/S, les bénéfices des entreprises du S&P 500 devraient progresser de 23,7% au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente.

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(Rédigé par Diana Mandiá, ?édité par Benoit Van Overstraeten)