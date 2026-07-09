Ouverture Wall Street ouvre en ordre dispersé, focus sur SK Hynix

publié le 10/07/2026

10 juillet (Reuters) - La Bourse de New York a ?ouvert en ordre dispersé vendredi, l'entrée au Nasdaq du fabricant de puces sud-coréen ?SK Hynix focalisant l'attention, en plus de la situation au Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 140,19 points, soit 0,27%, à 52.627,60 points et le Standard & ?Poor's 500, plus large, progresse de 0,07% à 7.549,10 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,12%, soit 30,50 points, ?à 26.176,40 points.

Les investisseurs concentrent leurs regards ?sur la cotation au Nasdaq de SK Hynix, l'événement faisant office d'évaluation de ?la confiance du marché quant à la pérennité de l'essor de l'intelligence artificielle (IA).

Le fabricant sud-coréen de puces mémoire a levé environ 26,5 ?milliards de dollars (23,20 milliards ?d'euros) en vendant ses certificats américains de dépôt (ADR) au prix ?de 149 dollars.

Cette opération devrait constituer la plus importante vente d?actions au monde depuis l?introduction en Bourse (IPO) record de SpaceX le mois dernier.

"L?IPO de SK Hynix aux ?États-Unis arrive sans doute ?avec quelques mois de retard, car les actions des fournisseurs de ?puces mémoire ont reculé après une période faste en début d?année", a déclaré ?Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell.

"Cependant, la demande pour ?cette vente d?actions aux États-Unis s?est avérée plus forte que ?certains ne l?auraient prévu. ?Cela laisse entendre que la remontée des puces mémoire pourrait simplement avoir marqué ?une pause plutôt que d?avoir atteint son ?apogée", a-t-il ajouté.

Outre la technologie, la prudence reste de mise au vu du regain de tensions au ?Moyen-Orient, la reprise de frappes dans la région venant mettre en péril les quelques avancées diplomatiques, le président américain Donald Trump ayant déclaré en milieu ?de semaine que le cessez-le-feu avec l'Iran était terminé.

Aux valeurs, les semi-conducteurs sont en recul, Micron Technology et Intel lâchant respectivement 2,2% et 3,1%

Delta Air Lines perd 2,8%, la compagnie aérienne américaine ayant affiché des perspectives positives pour le reste de l'année, alors que les prix du carburant reculent.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez ?sur

(Rédigé par Coralie Lamarque)