Ouverture Wall Street ouvre en ordre dispersé, déclin des fabricants de puces

publié le 07/07/2026

7 juillet (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en ?ordre dispersé mardi, les investisseurs se demandant si le rallye du secteur lié à l'IA pourrait bientôt s'essouffler, ?malgré les solides résultats du géant sud-coréen des puces électroniques Samsung.

Une information de Reuters concernant la société chinoise DeepSeek, qui, selon plusieurs sources, serait en train de développer sa propre puce d'IA, pèse également sur la confiance ?du marché.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 179,82 points, soit 0,34%, à 53.235,73 points et le Standard & Poor's 500, plus large, ?cède 0,08% à 7.531,05 points.

Le Nasdaq Composite abandonne 0,52% points ?à 25.985,24 points.

Les doutes récurrents quant à la pérennité de l'essor du secteur technologique, et en ?particulier des fabricants de semi-conducteurs, refont surface après la publication des prévisions de Samsung, conduisant les investisseurs à prendre leurs bénéfices après un deuxième trimestre exceptionnel pour les actions ?et à l'approche d'une nouvelle saison ?de résultats d'entreprise.

"Les résultats (de Samsung) étaient en soi fondamentalement bons, mais il semble ?que cela ait eu un effet d'entraînement sur l'ensemble des marchés : dès que les investisseurs commencent à adopter une attitude négative à l'égard de Samsung, ce pessimisme se propage à l'ensemble des marchés", a déclaré Michael Field, ?stratège chez Morningstar.

Micron perd ?6% dans les premiers échanges, Sandisk près de 8% et Intel 7,7%, emboîtant ainsi ?le pas à leurs homologues européens et asiatiques.

Reuters a par ailleurs rapporté ce mardi que la start-up chinoise ?DeepSeek développait actuellement sa propre puce d'IA, une initiative qui pourrait lui permettre de réduire ?sa dépendance vis-à-vis de Nvidia (-1,8%) et qui n'aide pas au sentiment de marché.

Les ?investisseurs restent également attentifs à ?la politique monétaire, après une série de données et de déclarations récentes qui laissent penser que l'inflation pourrait ?être moins forte que prévu, notamment en raison de ?la baisse des prix du pétrole.

"L'inflation reste trop élevée", a déclaré mardi le président de la Fed de New York, John Williams, ?lors d'une interview télévisée, ajoutant toutefois qu'il était désormais un peu moins inquiet quant à l'évolution des pressions sur les prix dans l'économie.

La Réserve fédérale (Fed) publiera mercredi les "minutes" de de sa réunion de juin, qui ?pourraient apporter davantage de détails sur les débats qui ont eu lieu au sein de la banque centrale.

Sur le reste des valeurs, le constructeur de véhicules électriques Rivian recule de 13% après avoir lancé lundi une offre visant à vendre 75 millions d'actions pour financer des apports en capital dans le cadre d'un accord de prêt signé avec le département américain de l'Énergie.

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(Rédigé par Diana ?Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)