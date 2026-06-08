Pré-ouverture Wall Street en ordre dispersé avec le regain des tensions USA-Iran

publié le 10/06/2026

par Caroline Valetkevitch

NEW YORK, 9 juin (Reuters) - La Bourse de New ?York a fini en ordre dispersé mardi, seul le Dow Jones enregistrant une légère hausse tandis que ?le S&P-500 et le Nasdaq ont reculé, en raison d'un engouement moindre pour les titres technologiques et après que Donald Trump a déclaré qu'il était nécessaire que les Etats-Unis répondent à une attaque imputée à ?l'Iran contre un hélicoptère américain.

L'indice Dow Jones a gagné 0,17%, ou 86,10 points, à 50.872,11 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 19,08 points, ?soit 0,26%, à 7.386,65 points.

Le Nasdaq Composite a ?reculé de son côté de 250,84 points (0,97%) à 25.678,82 points.

Reprochant à l'Iran d'avoir abattu un hélicoptère ?de l'armée américaine qui patrouillait dans la nuit de lundi à mardi près du détroit d'Ormuz, Donald Trump a déclaré sur les réseaux sociaux que les deux pilotes ?de l'appareil étaient indemnes mais qu'il ?était "nécessaire" de répondre à cette attaque.

Ces commentaires ont jeté une ombre supplémentaire ?sur une issue au conflit entre Washington et Téhéran, dont le cessez-le-feu temporaire a été fragilisé par une confrontation directe - certes éphémère - entre Israël et l'Iran pour la première fois depuis début avril.

L'indice de volatilité ?de CBOE, considéré comme ?l'indicateur du niveau de peur à Wall Street, s'est établi à un plus haut ?depuis le 7 avril.

Déjà en net repli vendredi à la suite des prévisions décevantes de Broadcom, qui ?ont remis en exergue les inquiétudes sur la valorisation élevée des groupes technologiques liés ?à l'intelligence artificielle (IA), le secteur de la "tech" a plongé en séance de plus ?de 4%, avant d'effacer ?une partie de ses pertes pour finir en repli de 1,8%.

Aux yeux de Michael O'Rourke, stratégiste en chef ?de JonesTrading, à Stamford dans le Connecticut, ce ?mouvement à la baisse est dû notamment à une "rotation" après une accumulation de gains récents. Le message publié dans l'après-midi par Donald ?Trump est venu amplifier la tendance, a-t-il ajouté.

Les investisseurs vont scruter cette semaine des données sur les prix à la consommation aux Etats-Unis et l'IPO très attendue de SpaceX. Les données sur ?la consommation pourraient alimenter les préoccupations sur l'impact du conflit au Moyen-Orient sur l'inflation, alors que les prix de l'énergie ont grimpé.

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(Rédigé par Jean Terzian)