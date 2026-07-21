Ouverture Wall Street rebondit à l'ouverture en attendant les géants de la tech

publié le 21/07/2026

PARIS, 21 juillet (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert ?en hausse mardi, les nouvelles initiatives de médiation au Moyen-Orient alimentant la confiance des investisseurs au lendemain d'une ?séance en repli.

Le marché est également déjà tourné vers les résultats trimestriels des géants des nouvelles technologies, qui pourraient s'avérer déterminants pour le secteur de l'IA, à la recherche de nouveaux catalyseurs.

Dans les premiers échanges, ?l'indice Dow Jones gagne 187,10 points, soit 0,36%, à 52.026,36 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, monte de 45,43 points, soit 0,61%, à 7.488,71 ?points.

Le Nasdaq Composite progresse de 257,09 points, soit 1,01%, ?à 25.765,17 points.

Même si les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran se sont exacerbées ces derniers ?jours, avec notamment l'annonce par les Houthis yéménites, proches de l'Iran, de leur intention d'imposer un blocus naval à l'Arabie saoudite, le marché veut croire à une issue ?diplomatique prochaine.

Un haut responsable iranien a ?déclaré lundi à Reuters que Téhéran avait reçu une proposition des médiateurs visant ?à parvenir à un cessez-le-feu de dix jours.

Sur les marchés financiers, cela se traduit par un reflux de l'indice de la volatilité à Wall Street, passé sous les 18 points, tandis que les cours pétroliers ont ?brièvement reculé en matinée ?avant de repartir légèrement de l'avant.

"Même si le rétablissement complet de la confiance dans ?le secteur du transport maritime et de la production pétrolière pourrait prendre plus de temps que prévu, ?nous nous attendons à une répercussion limitée sur l'inflation sous-jacente, ce qui empêchera les banques ?centrales de resserrer leur politique monétaire de manière agressive", déclare Mark Haefele, directeur ?des investissements chez UBS ?Global Wealth Management.

"Cela signifie que la croissance des bénéfices devrait rester un moteur clé du marché boursier", ajoute-t-il, ?alors que les publications financières de géants comme Alphabet (-0,19%), ?Tesla (+1,60%) et Intel (+5,79%) sont attendues dans la semaine.

L'ETF iShares Semiconductor grimpe de 4,34%, tandis que l'indice Philadelphia SE Semiconductor, qui avait fini ?vendredi à plus de 20% en dessous de son plus haut historique atteint fin juin, rebondit de 3,90%.

Dans le reste des valeurs du jour, Nebius progresse de 6,54% après que Nvidia (+1,51%) a révélé ?détenir une participation passive de 9,3% dans cette entreprise spécialisée dans l'IA dans le cloud.

General Motors prend près de 1% après le relèvement par le constructeur automobile de ses prévisions pour l'année, à la suite d'un bond de 30% de son bénéfice de base au deuxième trimestre grâce aux ventes de SUV et de pick-up.

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(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Ragini Mathur ?à Bangalore, édité par Augustin Turpin)