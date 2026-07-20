Pré-ouverture Les valeurs à suivre à Wall Street

publié le 20/07/2026

20 juillet (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où ?les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,22% pour le Dow Jones, ?de 0,39% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,81% pour le Nasdaq:

* DOMINO'S PIZZA a fait état lundi d'un chiffre d'affaires qui dépasse légèrement les estimations, la croissance de son activité de chaîne d'approvisionnement ayant compensé le ralentissement ?de la demande dans ses restaurants, où la prudence des consommateurs a freiné les dépenses non essentielles.

L'action grimpe d'environ 7% lors des échanges en avant-Bourse.

* LOCKHEED ?MARTIN a annoncé lundi le développement d'un intercepteur Patriot ?à faible coût, alors que les forces armées recherchent des moyens plus économiques pour faire face aux attaques ?de drones et de missiles, et que les entreprises de la défense sont confrontées à la concurrence de start-up qui fabriquent moins cher et à grande échelle.

* SPACEX prévoit de procéder ?ce jeudi à une nouvelle tentative de ?lancement de sa fusée Starship, a annoncé la société dimanche dans un communiqué.

* ?BOEING a maintenu ses perspectives concernant une forte demande mondiale d'avions commerciaux neufs au cours des 20 prochaines années, selon les prévisions de marché du constructeur aéronautique américain publiées samedi en Angleterre, avant le début du salon aéronautique de ?Farnborough.

Le groupe s'est par ailleurs ?dit dimanche en bonne voie pour livrer deux nouveaux avions Air Force One en 2028, ?tout en précisant que la réalisation de cet objectif nécessiterait des dépenses supplémentaires. Le programme accuse déjà plusieurs années ?de retard et un dépassement budgétaire de plusieurs milliards de dollars.

Par ailleurs, un haut responsable de ?l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a déclaré lundi que l'agence prévoyait de certifier prochainement le ?737 MAX 7 et le ?modèle de plus grande taille, le 10, après un examen approfondi des différentes versions de cet appareil, le plus ?vendu au monde.

* GAMESTOP - Le détaillant de jeux vidéo détient ?près de 10% du groupe de commerce en ligne EBAY, a indiqué vendredi soir la société dans un communiqué réglementaire, signalant ainsi son intention ?de poursuivre son projet d'acquisition, même après le rejet de son offre non sollicitée.

* META comparaîtra lundi devant un tribunal du Tennessee à la suite des accusations portées par cet État, qui estime que la conception ?d'Instagram est responsable d'une crise de santé mentale chez les jeunes. Il s'agit de l'un des nombreux procès qui se tiendront dans les semaines à venir concernant les plateformes de réseaux sociaux de l'entreprise américaine et la dépendance qu'ils provoqueraient chez les mineurs.

* BRISTOL MYERS SQUIBB a annoncé lundi l'acquisition du système informatique de dernière génération du fabricant de puces NVIDIA, dans le but de renforcer l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans l'ensemble de ses activités de recherche et ?développement de médicaments.

(Rédigé par Diana Mandia)