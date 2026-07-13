Ouverture Wall Street ouvre en ordre dispersé, entre inflation et résultats des banques

publié le 14/07/2026

14 juillet (Reuters) - La Bourse de New York a ?ouvert en ordre dispersé mardi, les investisseurs analysant les conséquences du ralentissement de l'inflation au ?mois de juin, même si la reprise des hostilités au Moyen-Orient pourrait assombrir les perspectives d'une stabilisation durable des prix.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 121,83 points, soit ?0,23% à 52.376,81 points, tandis que le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,13% à 7.524,98 points.

Le Nasdaq Composite ?prend pour sa part 0,49% soit 127,42 points, à ?26.000,60 points.

L'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis a ralenti à 3,5% ?en juin sur un an, plus que prévu, une donnée qui apporte un certain soulagement à un moment où les investisseurs assistent à la ?reprise de la guerre au ?Moyen-Orient et à la nouvelle flambée des prix du pétrole qui ?en découle.

Les opérateurs ont ensuite revu à la baisse leurs prévisions concernant un resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) ce mois-ci, mais les analystes restent prudents.

"Il pourrait ?ne s'agir que d'un ?répit temporaire, car les tensions se sont intensifiées ces derniers jours", note ?Skyler Weinand, directeur des investissements chez Regan Capital.

Les cours du pétrole évoluent mardi à ?leur plus haut niveau depuis un mois, la reprise des hostilités entre ?les États-Unis et l'Iran remettant une nouvelle fois en cause la liberté ?de navigation dans le ?détroit stratégique d'Ormuz et, par conséquent, les perspectives d'approvisionnement en brut.

L'actualité est en outre marquée ?par le début de la saison des ?résultats, qui a débuté aux États-Unis avec la publication des chiffres trimestriels des grandes banques de Wall Street.

Goldman Sachs, ?qui fait état d'une hausse de son bénéfice, grimpe de 6,8%, tandis que Citi prend 1,5%.

Wells Fargo cède 0,86% et JPMorgan Chase gagne quant à lui 1,9%.

Le ?groupe américain de services informatiques et logiciels IBM plonge pour sa part de 23% après avoir anticipé un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre inférieur aux estimations, les clients ayant donné la priorité aux dépenses en infrastructures d'IA.

Oracle, Service Now, Accenture et Adobe reculent de 1,6% et 6% dans son sillage.

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(Rédigé par Diana ?Mandiá, édité par Augustin Turpin)