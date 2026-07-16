Pré-ouverture Wall Street ouvre dans le rouge, plombée par les semi-conducteurs et Netflix

publié le 17/07/2026

17 juillet (Reuters) - La Bourse de ?New York a ouvert en nette baisse vendredi, avec le ?secteur des semi-conducteurs qui poursuit ses pertes et Netflix qui plonge après la publication de ses perspectives.

Dans les premiers ?échanges, l'indice Dow Jones perd 553,41 points, soit 1,05%, à 51.999,56 points ?et le Standard & Poor's 500, ?plus large, recule de 1,20% à 7.443,18 points.

Le Nasdaq ?Composite abandonne pour sa part 1,80% à 25.415,05 points.

Les actions des fabricants de puces restent sous ?pression, les investisseurs ?adoptant une attitude prudente face aux valorisations ?élevées du secteur, alors que la saison des résultats doit offrir une nouvelle occasion d'évaluer les performances et les ?perspectives de cette ?industrie étroitement liée à l'essor de l'intelligence ?artificielle (IA).

Nvidia perd 3,22% dans les premiers échanges, Applied Materials ?et Lam Research abandonnent environ 5% chacun et ?Intel cède 4,2%.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor perd pour ?sa part ?près de 4% et est en passe de connaître sa ?pire semaine depuis mars ?2025.

La situation géopolitique au Moyen-Orient, qui fait à nouveau grimper les prix du ?pétrole, pèse également sur le moral du marché, intensifiant les craintes inflationnistes.

Pour le reste des valeurs, ?Netflix pèse également sur le sentiment, le géant du 'streaming' plongeant de plus de 10% après avoir publié jeudi soir des prévisions inférieures aux attentes pour le troisième trimestre.

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(Rédigé par Diana Mandiá, édité ?par Augustin Turpin)