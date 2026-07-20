Pré-ouverture Wall Street en hausse, la "tech" relègue le conflit au M-O au second plan

publié le 22/07/2026

par Sinéad Carew et Ragini Mathur

21 juillet (Reuters) - La Bourse de ?New York a fini en hausse mardi, portée par les gains importants du secteur des semi-conducteurs qui ont ?relégué au second plan les préoccupations liées aux hostilités entre les Etats-Unis et l'Iran ainsi que la question des droits de douane supplémentaires que Washington entend imposer.

L'indice Dow Jones a gagné 0,74%, ou 385,38 points, à ?52.224,64 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 65,92 points, soit 0,89%, à 7.509,20 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 329,13 ?points (1,29%) à 25.837,21 points.

Parmi les catalyseurs de Wall Street ?cette année, mais volatile au cours des dernières semaines, le secteur des semi-conducteurs a de nouveau ?progressé lors de la séance, après avoir nettement chuté vendredi.

Ces gains interviennent alors que sont attendus cette semaine les résultats trimestriels de groupes technologiques dont le géant Alphabet ainsi ?que les fabriquants de puces Intel ?et Texas Instruments.

"Les investisseurs ont vraiment réinvesti dans les semi-conducteurs avant les résultats ?parce qu'ils ont peur de rater le coche, peur que ces entreprises puissent largement battre les attentes et revoir leurs prévisions à la hausse (...)", a commenté Lindsey Bell, stratégiste en chef de 248 Ventures, à Charlotte ?en Caroline du Nord.

Mais, ?a-t-elle ajouté, de tels mouvements peuvent "compliquer les réactions aux résultats". "Les montants vont être très ?bons, mais les actions ont été valorisées en espérant la perfection", a-t-elle dit.

Les investisseurs ont semblé faire fi ?de l'annonce par le président américain Donald Trump de droits de douane de 50% sur ?un éventail de produits en provenance du Canada.

Ils n'ont pas paru non plus ?inquiets outre-mesure à l'égard ?de la hausse des prix du pétrole en raison du blocus maritime annoncé par les Houthis du Yémen ?en mer Rouge, où transitent des livraisons énergétiques cruciales.

Neuf ?des onze secteurs majeurs du S&P-500 ont progressé, au premier rang desquels les technologies de l'information, qui ont progressé de 2,35%, soit ?la plus forte hausse du jour.

Côté valeurs, à noter, 3M a pris 7,3% après avoir revu à la hausse sa prévision de bénéfice annuel.

Hasbro a grimpé de 8,8% après avoir relevé ses prévisions annuelles, ?misant notamment sur la demande pour ses jeux numériques.

MSCI a cédé 10% à la suite d'une prévision de coûts annuels revue à la hausse.

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(version française Jean Terzian)