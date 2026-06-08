Pré-ouverture Wall Street ouvre en hausse avec les semi-conducteurs et l'accalmie au Moyen-Orient

publié le 09/06/2026

PARIS, 9 juin (Reuters) - La Bourse de New York a ?ouvert en hausse mardi avec l'apaisement des tensions au Moyen-Orient et la poursuite du rebond ?dans le secteur des semi-conducteurs.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 229,40 points, soit 0,45%, à 51.015,41 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, monte de 40,45 points, soit 0,55%, à 7.446,18 ?points.

Le Nasdaq Composite progresse de 192,17 points, soit 0,74%, à 26.121,83 points.

Au Moyen-Orient, l'Iran et Israël ont déclaré lundi avoir ?cessé leurs attaques mutuelles à la suite d'un ?appel du président américain Donald Trump, renouant ainsi avec le fragile cessez-le-feu annoncé le 8 ?avril.

Cela provoque mardi une baisse des cours du pétrole qui effacent la majeure partie des gains de lundi, même si la prudence persiste, les efforts ?diplomatiques n'ayant pas encore abouti ?à un accord de paix durable et une réouverture du détroit d'Ormuz.

Outre ?la géopolitique, les valeurs technologiques et celles liées à l'intelligence artificielle (IA) restent bien orientées mardi après avoir subi une forte pression à la vente la semaine dernière à la suite des ?prévisions jugées décevantes de ?Broadcom.

Les actions des fabricants de puces comme Broadcom et Micron Technology progressent ?ainsi respectivement de près de 1% et 3%, après la forte correction de vendredi.

"La raison ?pour laquelle je pense que le marché tient plutôt bien le coup est ?que les analystes n'ont pas encore fini de revoir leurs prévisions à ?la hausse", explique Ken ?Mahoney, directeur général de Mahoney Asset Management.

Malgré les inquiétudes liées aux hausses de taux directeurs, à ?l'inflation et à l'incertitude au Moyen-Orient, les solides ?prévisions de bénéfices des entreprises, en particulier dans le secteur technologique, ont poussé les marchés à la hausse, a-t-il ?ajouté.

Dans le reste de l'actualité des entreprises, Applied Digital bondit de près de 10% après avoir signé un bail de 15 ans avec un hyperscaler américain sur son site ?Delta Forge 2, qui devrait générer environ 5,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur cette période.

Nuvalent s'envole de près de 40% après que GSK a annoncé son intention de racheter le spécialiste des médicaments anticancéreux pour 10,6 milliards de dollars.

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(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Joel Jose, Sruthi Shankar et Twesha Dikshit à ?Bangalore; édité par Sophie Louet)